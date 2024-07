EXTREMA DRETA A FRANÇA

Sense categoria

Desprès de la primera volta de les eleccions franceses, sembla clar que l’extrema dreta de Reagrupament Nacional pot aspirar a formar Govern de moment amb el 33% dels vots.

Evidentment per una democràcia mai es una bona notícia que aquests tipus de partits obtinguin resultats tan espectaculars. De totes maneres la societat decideix i ningú pot dir que s’equivoca quan li convé, ja que precisament això no seria gens etic ni democràtic.

El partit ara al Govern de Macron ha fracassat i queda lluny de qualsevol opció. De fet nomes una retirada de candidats dels grups anomenats d’Esquerra podria evitar que Le Pen guanyes clarament, però això hores d’ara es incert i ja sabem com les esquerres sempre defensen el seu partit i molt poc la teorica ideològia davant la dreta que normalment va molt més unida davant un objectiu.

El que encara ningú s’ha preguntat es com ha estat aquest fenomen i com hem arribat fins aquí, més enllà d’eslogans i de mans al cap intentant frenar aquesta tendència quan segurament ja es massa tard. De fet no es estrany que aquest auge sigui a nivell mundial i el populisme i l’extrema dreta guany terreny a la majoria de llocs, i caldria dir que la culpa és del progressisme que ha fet dels seus llocs de poder la seva fortalesa a protegir deixant a la societat que havien de servir en un segon pla, en benefici del poder a guardar. Per altra banda polítiques naif amb la immigració o la delinquència per exemple que han acabat amb la paciència d’una part de la societat, ja que una cosa és el món ideal i l’altra la realitat, i davant d’això la gent vol solucions i no eslogans que res tenen a veure amb la vida real per molt que els mitjans el repeteixin.

El tema de la immigració i el volem acollir a tothom ha esta i és un fracàs per una societat. Cal mirar per tota la societat i no nomes uns quants i per tant cal regular aquest tema com cal per ser sostenible i amb unes normes de convivència que marquen una societat i no el tot s’hi val. Si parlem de la religió, aquesta és evident ha de quedar en segon pla en benefici de la societat, i qui no entengui això no pot formar-ne part, ja que els seus valors sempre seran diferents. El tema de l’habitatge i la desprotecció de la part privada en benefici de l’ocupació protegida com veiem en molts casos i així aniriem seguint una llarga llista que conjuntament amb els bunkers que han convertit la seva casta política porta als resultats que veiem a França i en molts llocs.

És l’auge de l’extrema dreta provocada per la part teoricament contrària.