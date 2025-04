Sense categoria

Recordo una sèrie que ens va marcar fa ja bastants anys que es deia Expedient X i que presentava casos sense aparent explicació i alguns semblava de vida fora del planeta que eren investigats pels inspectors Mulder i Scully. Ara trobem un nou cas a les nostres comarques que no sembla se li doni massa publicitat.

Efectivament, ahir sabiem que l’alcalde de Vilaplana entre d’altres pobles van rebre un avís d’avaria elèctrica hores abans de l’apagada, concretament un SMS a les 22.38 de diumenge que avisava d’una gran avaria que encara no havia passat i que el dilluns al migdia vam viure amb primera persona conjuntament amb Espanya, Portugal i part de França. Aquest alcalde va rebre aquest missatge al seu móbil amb la incidència que va comprovovar amb resultat negatiu, encara que el mateix missatge assegurava que estaven treballant per recuperar el subministrament elèctric el més aviat possible. De fet va accedir a la web d’E-Distribución i va veure símbols d’avaries en altres punts de la comarca on tampoc hi havia cap incidència detectada. De fet 14 hores més tard va començar tot i va rebre un SMS aquest cop amb resultat positiu.

Realment no tenim encara cap explicació de la causa del problema per part de les administracions i sembla que amb la recuperació de la llum ja ho donen per acabat sense cap explicació com seria de rebut en un fet tant greu. Per si això no fos poc trobem aquest autèntic misteri descobert a les comarques de Tarragona, on hores abans s’avisava d’una apagada que no existia i que al dia següent va ser una realitat. Moltes preguntes i incògnites que en conjunt amb la nefasta gestió d’informació alimenten tot tipus d’especulacions que es podrien evitar i dona idea dels interessos que belluguen qualsevol incident i en especial un tant greu com aquest.

Escoltem diferents versions des de les pròpies elèctriques i dels propis Governs molts cops contradictoris però que donen idea de la nefasta gestió davant la societat que te tot el dret d’estar informada i no ser tractada com a criatures amb els interesos ocults ben amagats de les classes dirigents.

Un expedient X.