EVOLUCIÓ O INVOLUCIÓ
Davant del que sembla l’inminent ruptura del suport de Junts a Sanchez i en conseqüència la pèrdua de la majoria parlamentària per incompliments de tots els compromisos acordats, el president espanyol ens diu que la mesura pot causar evolució o involució.
Semblaria molt estrany que en la reunió de la cupula de Junts no es decidis la ruptura definitiva del suport a Madrid. No hi ha cap argument per seguir i el trencament d’aquest miratge de taula de negociació a Suïssa amb mediador que no ha servit absolutament de res. Tots els acords han estat trepitjats i ignorats. El Català a Europa, la Llei d’Anmistia per tots, les competències amb immigració, Rodalies, enduriment de penes als multireincidents i altres qüestions amb un resultat zero. Per part de Sanchez intenta calmar els anims i assegura la intenció de complir els pactes, demanant més temps ja que hi ha coses que no depenen d’ells sols i dient que el risc d’un canvi pot produïr una involució amb l’arribada d’un Govern de PP i VOX que ens pot fer anar 50 anys enrere,deixant anar que Catalunya sempre ha gaudit de millors temps amb Governs socialistes.
Si finalment és produeix la ruptura, serà la constatació de l’assumpció d’una tàctica equivocada des del començament i un frau a l’electorat ja que la historia està per mirar-la i sempre és repeteix. Sabien perfectament que cap d’aquests acords és complirien, de fet des d’aquell mitic “apoyare el Estatuto que apruebe el Parlamento de Catalunya” de Zapatero i que tots sabem com va acabar i seguint per multiples promeses en diversos àmbits, sempre han fugit de qualsevol compliment amb Catalunya. Sanchez hauria de saber que penja d’un fil ja que necessita molts partits de suport per seguir, i la realitat és que els casos de corrupció que ja haurien fet caure un Govern fa mesos en qualsevol democràcia normal i les seves mentides sobretot amb Catalunya amb la col·laboració vergonyosa dels dos partits catalans a canvi de res hauria d’arribar a la fi. La darrera bala és brandar l’espantall de la dreta en forma d’involució, com si ell s’atorgues el paper de la evolució. Un cop més la historia el delata i la involució la porten des de la dreta i des de l’esquerra amb un perjudicat comú com es Catalunya.
No espero res dels nostres partits i les seves mentides, però desprès dels fets del 2017 ja es prou vergonyos participar a Madrid, no tant sols això, sinò col·laborar, en comptes de deixar Espanya i la seva democràcia de fireta i preocupar-se de fer viable el resultat del referèndum d’una vegada.
Això si que es involució.