EVOLUCIÓ ATURADA

Segons la teoria de Darwin, la humanitat ha anat evolucionant, no nomes fisicament, se suposa que també amb coneixement i guanyant els drets de les persones que molts cops costen d’aconseguir, però sempre hi ha excepcions que han aturat la seva evolució i volen fer miques el pobre Darwin.

El Senat espanyol acull una cimera antiavortament amb la presència de PP i Vox, escoltant ponents en contra de l’avortament i propostes de teràpies de reconversió d’homosexuals. Dins la cimera del grup Red Politica de Valores que agrupa extremadreta cristiana amb temes com els que he esmentat i amb el beneplacit dels Populars. La Mesa va aprovar la cesió de la sala i els socialistes diu que els van enganyar, cosa que no es creu ningú. El fet és que ara els ponents ja hi son i la cimera pot començar. Gent com George Kaluma, un diputat kenià que ha defensat la cadena perpètua per a gais i lesbianes i que finalment ha caigut de la llista. De fet dins els aprovats n’hi ha que defensen la seva oposició a l’avortament fins i tot en cas de violació i altres que defensen teràpies com he explicat. Gent dels diferents partits europeus d’extrema dreta o l’espanyol Jaime Mayor Oreja gran propagandista catòlic.

Tot això en una institució pública i donant cobertura a aquest autèntics dinosaures que s’erigeixen amb la potestat de retallar drets de la societat com si tal cosa. Qualsevol societat avançada te legalitzat l’avortament que correspon decidir a la mare o parella com es natural i sobretot en casos com les violacions o malformacions ja sabudes. Ells o elles son els únics que han de decidir amb aquest fet sense ingerències de ningú, i molt menys ultres malalts com aquests. Per si no n’hi havia prou aquests decideixen que l’opció sexual de cada persona pot ser una malaltia i s’ha de curar, tot un desgavell mental que ens porta a èpoques passades que per molta gent ja han quedat enrere, conjuntament amb les supersticions, creences sense base o sectes varies que mai poden passar per davant dels drets individuals i col·lectius de la gent com no pot ser d’altra manera. No hi ha regles sobre la sexualitat de cadascú, aquestes son personals i tots son iguals de respectables, nomes faltaria.

Donar veu en un terreny públic, és a dir amb els diners públics a aquests miserables no és de rebut i denota la manca de democràcia espanyola un cop més. Sí és privat res a dir, però mai amb els diners de la societat que en una majoria feliçment ja els ha deixat enrere i segueix l’evolució.