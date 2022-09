EVITAR LA MANIPULACIÓ

La negativa del President Aragonès per assistir a la Diada amb l’excusa de que s’ha girat contra els partits polítics catalans i no contra l’Estat, es amb la línia esperpèntica que hem anat veient al Govern de la Generalitat i als nostres partits als darrers 5 anys.

Uns partits que com sabem han acceptat el 155, s’han rendit, han col·laborat amb l’Estat i han fet passes enrere amb dialegs imaginaris pel retorn a l’autonomisme tranquil que tant enyoren, desprès de 10 anys fent o dient coses que realment no anaven amb ells. Realment la ciutadania te dret ha estar emprenyada i exigir als partits catalans que compleixin els seus compromisos, en aquests moments l’Estat espanyol ja no es el problema, ho son ells i ho saben.

Exigir complir les mateixes lleis aprovades al Parlament com la de Transitorietat no hauria de ser res estrany, exigir complir amb els resultats d’un Referèndum fet ara fa 5 anys i guanyat folgadament tampoc i sobretot censurar i exigir responsabilitats a uns partits que amb la bandera independentista al coll han fet tot i més per l’autonomisme de sempre i sense cap indici de canvi una obligació per una societat madura i responsable.

Aquesta es la dignitat que qualsevol poble hauria d’exigir, la realitat però ja sabem que es una altre. Ni tant sols les entitats convocants son capaces de girar i enfocar la manifestació cap els responsables de la Generalitat, no volen o no poden i sembla fan el joc a aquest autèntic escàndol de Govern català i de tres partits que deien eren el 52% i han destapat sense vergonya totes les seves misèries, on nomes la mobilització compromesa de la gent podria apartar dels seus objectius, seguir mantenint les seves maquinaries de col·locació laboral i seguir jugant amb la paraula independència com si res haguès passat, quan realment la seva col·laboració amb l’Estat opressor com veiem a Madrid i els seus beneficis autonòmics son la seva obra. Poc s’entèn que la gent no exploti quan escoltem la Marta Rovira dient que el 2023 no hi haurà cap avenç de la Taula de diàleg, per ser any electoral. Aquest cinisme desbordat fa veure que el poble manipulat i adormit ho accepta tot, l’insult constant amb normalitat i digerint com els opinadors, premsa i altres poders fan la seva feina de vendre aquest engany majúscul a tota una nació.

Algun dirigent fins hi tot s’ha atrevit a dir que la Manifestació no es prou inclusiva, posant-se al lloc de l’espanyolisme més rànci, i com si qualsevol manifestació amb un objectiu hagués de mirar d’incloure els que no el tenen o fins hi tot els que hi van en sentit contrari, aquest es el nivell.

La Diada d’enguany segurament serà una més i amb el recorregut d’una setmana per entrar a l’oblit, però si recordem la manifestació del 2007 contra la manipulació de l’Estatut i que es va acabar convertint en un clam per la independència, ara fins hi tot en contra dels objectius dels organitzadors depèn de tots nosaltres d’evitar la manipulació i que torni a passar.