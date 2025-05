Sense categoria

Aquesta frase “Europa ens mira”, era una frase recurrent en l’època del procés i que era una veritat a mitges. Era veritat que molts Estats miraven el que estava passant a Catalunya, però també ho era que el primer pas l’havia de fer la mateixa Catalunya per prendre decisions sobre el tema, com en qualsevol conflicte.

Ara veiem com la Generalitat, el seu Govern instat pels Comuns ha decidit tancar la seva oficina a Tel-Aviv en resposta a l’ofensiva d’Israel a la Franja de Gaza. Aquesta Oficina ACCIÓ Exterior que si ens remuntem uns anys enrere era un màgnific punt per explicar Catalunya fora de la versió espanyola, crear aliances internacionals i suports i finalment afavorir les relacions empresarials i de negoci d’empreses catalanes, evidentment amb un Govern del PSOE, simplement ocupava la darrera finalitat, i amb aquest tancament de cara a la galeria evidentment fa trontollar aquesta feina econòmica.

Un acte cara a la galeria i de seguidisme de la política espanyola amb Pedro Sanchez com a primera espasa en les seves critiques a Israel i proposar trencaments, curiosament nomes poc desprès que fos descobert els negocis d’armes que estaven en marxa i en silenci, cosa que ja denota la hipocresia del tema i la cortina de fum provocada en el cas català pels equilibris d’un Govern en minoria i un suport en aquest cas de Comuns nomes preocupats per les morts de Palestina i totalment despreocupats de les morts de Hamas en territori israelià.

En el cas català encara més greu, ja que no parlem d’una ambaixada com a tal, sinó i sobretot ara d’oficines que faciliten les relacions econòmiques de les nostres empreses al territori, res a veure amb la guerra i que ara per simple política de propaganda queden en no res.

Un cop més la hipocresia torna a triomfar, si bé es condemnable aquestes morts com és normal, molts dels acusadors per la porta del darrera segueixen els negocis armamentistics i segons els interessos en altres zones del món la vara de medir canvia amb el silenci com si hi hagués morts de primera i morts de segona. Com sempre la mort i les persones son el menys important i els criteris polítics i d’interès de cada Estat son la base principal sense cap vergonya.

Europa ens mira.