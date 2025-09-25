ESQUERRA I DRETA
Aquests dos termes utlilitzats com etiquetes per cada partits sembla han perdut la seva vigència i son utilitzats sense solta ni volta amb una barreja que ha fet perdre el valor real de la paraula.
Com moltes altres paraules o expressions, han perdut el seu sentit. Recordo per exemple els insults o faltes de respecte de representants escollits pel poble a la televisió pública i sobretot contra la nostra llengua o la capacitat democràtica de la societat catalana per decidir el seu futur, VOX, Ciudadanos per exemple i ara un episodi on Pablo Iglesias exlider de Podemos li van haver de retirar la paraula quan va verbalitzar tot el seu odi amb insults inclosos en aquest cas a Junts o el President Pujol pel tema de les competències d’immigració. Finalment es va disculpar dient que era un defecte que tenia, però que no tenia el de la hipocresia.
De fet una disculpa que no va enlloc, com a representant o exrepresentant d’una formació concreta i també d’un Govern ha de guardar un respecte per tothom i encara menys insultar, no és hipocresia, son unes normes d’educació i convivència que hauria de complir precisament per la seva transcendència pública, i potser hauria d’admetre que aquella formació que es deia hereva del 15 M ha passat a ser un instrument més de l’Estat per mantenir el seu sistema de corrupció sense cap diferència.
Tornant a la dreta i l’esquerra a Espanya i a molts altres llocs, veiem com l’acostament al centre es on resideix la bossa de votants més gran i no als extrems, per tant tot queda difós en un magma on els caràcters ideològics queden en l’excusa per gestionar i mantenir les quotes de poder. Tots hem vist algunes polítiques de la teorica esquerra que s’acosten molt el que podriem dir clarament dreta i per exemple aquest caràcter segurament més obert que hauria de mostrar l’esquerra ja hem vist en el cas immigració en Podemos ha quedat en res i molt menys negar competències de pròximitat precisament per la identitat del territori que les demana.
Per tant podem afirmar que el que coneixeriem per esquerra a Espanya no existeix. De fet és una tendència mundial on el resultat és el populisme i lideratges crèixents que desprès es pregunten com han sorgit i on la critica nomes és per ells i no de la gestió anterior de l’esquerra que tant sols ha procurat del poder pel poder i posterioment amb zero autocritica.
