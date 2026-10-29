ESPANYA REAL
La nova tragèdia a les vies ferroviàries espanyoles, deixa de moment 68 persones mortes més i és sumen a les de fa nomes 9 mesos a Adamuz. Les explicacions i la gestió política un desgavell que desmunta el discurs irreal espanyol.
Les conseqüències polítiques immediates hauria de ser un enfonsament electoral del partit socialista per la seva nefasta gestió i la pujada dels partits ara a l’oposició. Això en un Estat normal i una ciutadania adulta seria així, en un Estat de pandereta i ple de corrupció i poc bagatge democràtic com l’espanyol mai se sap.
Es incomprensible com la xarxa de trens espanyoles pot arribar amb aquests nivells. El cas de rodalies amb la seva falta d’inversions crònica i els desgavells constants és un exemple, però la joia de la corona no millora massa el nivell, apart de la típica de treure pit per tenir la segona xarxa més extensa del món d’alta velocitat per darrera la Xina, i que la mateixa USA va dir que no es podria permetre, darrera ja el de sempre, si comparem els treballadors d’ADIF encarregada del manteniment 13 mil treballadors pels 61 mil alemanys per exemple. La despesa per aquest concepte 95 mil euros per quilòmetre quan la mitjana europea serien 191 mil, es a dir la meitat. Per no parlar de l’estructura radial on tot passa per Madrid, independentment de les necessitats de sentit comú. El negoci que ha fet el poder espanyol amb la infraestructura amb casos com l’Estació de Tarragona enmig del camp fora de Tarragona o casos de corrupció urbanística que ja han estat descoberts. Típic espanyol.
Que el Ministre Puente digui que es una errada humana com si res i es quedi aquí, dona idea del nivell i de la gestió nefasta que ja bé de molt enrere i que no ha millorat evidentment, la dimissió suposo hauria de ser damunt la taula i spoiler, no l’espereu.
Escoltar els controladors amb els maquinistes dels trens amb un sistema avariat, sense seguir el protocol establert i acabar llençant un tren contra l’altre amb la desgracia que hem vist, nomes es la punteta de l’iceberg, de no depurar responsabilitats, de no inversió en manteniment, de no depurar responsabilitats, de nomes mirar els beneficis i la butxaca. Una cadena d’incompetències inadmissible en qualsevol Estat i que aquí son el pa de cada dia. La crisi de Ceuta i els immigrants, la nova forma de manifestació al carrer incontrolada i ara la gestió de l’Alta Velocitat son tres exemples recents del que mai es pot permetre en un Govern.
Espanya real.