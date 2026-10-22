ESPANYA HA CAPITULAT
Toni Comin diu que Espanya ha capitulat, el mateix dia que passa per Madrid a jurar la Constitució espanyola per ocupar la seva cadira a l’eurocambra, que és manté buida des de fa molt de temps per no complir amb aquest imperatiu.
Primer ha passat per Madrid, encara que ens diu que l’exili continua fins diumenge que no trepitjarà Catalunya. Alhora ens fa saber que ho ha fet en català i jurat pel mandat de l’1 d’octubre i per imperatiu legal.
Crec que les incoherències son flagrants i cal dir-ho per molt que m’alegra molt veure com persones lliures a Toni Comin o Lluis Puig aquesta setmana. La seva lluita contra la repressió de l’Estat aquests 9 anys ha estat ferotge en el terreny judicial i ha deixat en evidència l’Estat en moltes ocasions. Aquesta lluita també era contra la repressió que incloïa el no poder representar als seus votants a l’eurocambra per aquest requisit burocràtic i antidemocràtic de l’Estat.
El primer que ha fet, ha estat precisament incomplir aquesta lluita i admetre el requisit dient apart que no significava res, i crec que significa molt, en cap cas cap capitulació estatal com reclama. Jurar en català no és prohibit, ara bé pel mandat de l’1 d’octubre és una burla. Aquest mandat autoritzava i avalava declarar la independència sense dilació i fer-la efectiva, per suposat un sentit contrari a la Constitució que ha jurat, aquella que autoritza la violència per defensar la unitat de l’Estat com així va ser. Dir que no ha acabat l’exili quan ja està a Madrid tampoc ho veig correcte, ja que allà on no podia circular com una persona lliure ara ho pot fer per molt que ell ho vulgui acotar a Catalunya o a casa seva si vol.
Per altra banda l’Eurocambra o institució d’una Unió Europea diuen defensora de la democràcia i la pau ha quedat tocada ja que ha mantingut un escó buit avalat per la gent i que ha vist com això quedava en res validant una normativa d’un Estat com Espanya de tant dubtosa qualitat democràtica i per tant demostrant la mentida de la primera afirmació i amb una taca per sempre en el seu historial.
Per tant Espanya no ha capitulat, simplement ha estirat la repressió fins allà on podia dins el seu context de la Unió Europea i on s’ha permès fer judicis sense cap garantia a representants polítics que per cert han avalat els mateixos, empresonar-los i humiliar-los, posteriorment aplicant el perdó i veient com els mateixos i els seus partits han canviat com un mitjó, alhora ha mantingut 9 anys a l’exili diversos càrrecs, per no parlar de la repressió a tots els nivells.
Una capitulació que no existeix.