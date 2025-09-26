ESPANYA DE SEMPRE
Aena ha emés un comunicat on deixa clar que defensa el model de gestió sense participació de les comunitats autònomes, davant les peticions eternes des de Catalunya i com a part dels acords per Govern de la Generalitat i el suport d’Esquerra al mateix. La realitat s’acaba imposant.
Efectivament, desprès de l’anunci de la inversió de 13 mil milions de l’Estat als aeroports i dels quals 3 mil anirien per l’ampliació del Prat, Aena ha deixat clar el seu model com una gestió integrada de tota la xarxa d’aeroports i per tant rebutjar un sistema aeroportuari català que convisqui amb AENA i tingui poder de gestió. Altres comunitat també anaven en aquesta direcció. Utilitzant el xantatge ha dit que la inversió prevista i anunciada pot estar en risc si és canvia el model actual. Diuen que la fragmentació augmentaria els costos i una inseguretat inacceptable.
Ha quedat prou clar, la reclamació de fa molts anys amb diverses campanyes de la societat civil incloses per gestionar l’Aeroport del Prat i poder buscar les millors connexions sobretot intercontinentals com un pol de negoci clar des del territori com ja es model en altres Estats i que no depenen tots d’un sol Aeroport amb una estructura radial, en aquest cas Madrid i que limita les possibilitats econòmiques dels altres aeroports i del seu territori. Davant les inversions promeses per la seva ampliació que cal veure si es compliran i tal com passa amb els trens la gestió real sempre serà central i així queda dit amb la parodia i engany de l’apartat ferroviari i la negativa més clara i contundent de les estructures aeries. De res serveix ampliar les pistes si la gestió real dels vols que pot acollir no es decideix des del mateix territori, les seves necessitats i possiblitats de negoci. Una nova mostra del que sempre ha estat Espanya, una estructura centralitzada i on les decisions sempre son lluny d’aquí encara que perjudiqui el mateix territori que en aquest cas al ser Catalunya ja seria el seu objectiu.
Cal veure que aquesta gestió formava part de l’acord entre Esquerra i socialistes pel suport al Govern actual. Ara ja saben que tampoc és complirà, però no passa res, el poder segueix per davant i la qüestió serà seguint l’engany a la gent i amagant la dura realitat expressada per AENA. Catalunya mai gestionarà cap infraestructura important dins el marc autonòmic i per tant no pot explotar el seu potencial que seria en benefici de tota la societat catalana.
Un nou cop de realitat al relat fictici que ens volen vendre els nostres partits sense cap tipus de vergonya.