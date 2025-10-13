ESCARAFALLS SENSE SENTIT
Hi ha protestes pel manteniment de banderes espannyoles al Passeig de Gràcia el dia desprès del 12-O i ho comparen amb la rapidesa de la retirada de senyeres i ofrenes per la nostra Diada.
Parlen d’una doble vara de mesurar per part de l’Ajuntament barceloní. Des de Junts es critica el tema i es diu que contradiu les mateixes ordenances municipals i el civisme a l’espai públic. De fet això passa quan una manifestació amb poc més de 3000 persones dones visibilitat al seu espanyolisme ranci en el dia del genocidi espanyol a Amèrica. Unes critiques que es multipliquen per la presència del President català a Madrid per la desfilada de la cabra i la submissió al Borbó amb un episodi de pluges perilloses al territori ja anunciat. El Govern català n’ha tret ferro i alhora se sap que ha prorrogat un conveni amb una entitat investigada pels pagaments indeguts de la DGAIA amb l’excusa de no deixar el joves extutelats sense servei. Un episodi fosc on la fiscalia investiga 167 milions de pagaments irregulars.
Cal dir que les queixes estètiques d’Esquerra i Junts sobre la desfilada i les banderes penjades, simplement és això estetica per no fer vergonya. Qui es pensen que governa la Generalitat, de fet el repúblicans amb el seu suport ho van fer possible i el President és el mateix que va assistir a la manifestació espanyolista amb Populars i VOX a Barcelona fa uns anys i pertany a un dels partits del 155, res sospitós de ser independentista per cert. Per tant la normalitat ens diu que el seu lloc és a Madrid amb la desfilada de l’imperi i que no li molesten gens les banderes espanyoles penjades ja que son la seva identificació. Ara no val fer queixes que insulten la intel·ligència de la societat catalana.
De fet el Govern segueix la seva rutina i prorroga subvencions a entitats investigades, cosa inaudita i que sota la opacitat amaga aquest escàndol monumental d’un dels partits que li donen suport i que mira cap un altre costat.
Un Govern que segueix la seva política de donar manega ampla a la immigració, ara toca els palestins i tot amb l’objectiu de col·lapsar Catalunya i esborrar la seva identitat per sempre amb la col·laboració d’aquests partits que es diuen independentistes i que això ja els queda molt lluny, segur que molt més aprop guardar les cadires i tocar el poder, sempre autonòmic esclar, no sigui cas.
Son escarafalls sense sentit.