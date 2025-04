Esborrant la memòria.

Sense categoria

Un Govern sense cap consciència nacional, bé si una de clara l’espanyola, aquella que precisament vol esborrar qualsevol part de la història que el molesti o destorbi el seu relat, ha de fer mans i manigues per anar esborrant els referents.

El Born perd l’etiqueta de Centre de Cultura i Memòria i ara s’integra definitivament del tot al Museu d’Història de Barcelona. Volen recuperar la llibreria i donar accés lliure al jaciment. Aquesta integració estrena nova imatge amb un nou enfocament i la pèrdua com deia de l’etiqueta de Centre de Cultura i Memòria, un fet que fa venir molts dubtes sobre el projecte original del Born com espai per recordar els fets de 1714 que van portar a la desfeta catalana a la guerra de Successió i que de fet amb Colau a l’alcaldia ja havia quedat molt tocada. Com deia altres novetats serien noves exposicions i itineraris, la renovació de la cartelleria del jaciment i una explicació de la història del Mercat i la relació amb el Parc de la Ciutadella com element de transformació de Barcelona, alhora recuperar la llibreria amb publicacions de l’Ajuntament de Barcelona i obrir el jaciment lliurement que de moment dona problemes en materia de conservació.

Com podem apreciar un nou enfocament que cada cop s’allunyarà més de la idea original i la derrota catalana al 1714 que va marcar la nostra història i que ens defineix com a nació, i un acostament als fets socials i demogràfics de la ciutat passant de puntetes per les qüestions polítiques i que donen una mostra clara de la nostra identitat i de l’evidència de la nostra existència com a nació posteriorment ocupada en un moment de la història que encara dura en el dia d’avui.

Aquest apartat evidentment no lliga amb el missatge oficial espanyol que defensa el PSOE i anteriorment Podemos de la unitat en la història d’Espanya i els nuls drets de Catalunya a reclamar qualsevol consideració diferent.

Esborrar la història sempre ha estat una eina útil del guanyador o el que ostenta el poder per eliminar qualsevol altre pensament que no sigui el seu i crear una nova consciència amb una base de mentida però oficial que perduri en el temps i acabi sent la legitima.

El Born és un espai que ens recorda com la nostra identitat va ser defensada amb les armes fins a les darreres conseqüències i defensant uns drets i el que avui coneixem per un Estat amb una identitat col·lectiva, i això sempre és una molestia pel colonitzador.

Esborrant la memòria.