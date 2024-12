Esborrant identitats.

Sense categoria

Un altre despropòsit dels grans, davant el deficit de comprensió lectora i de l’habit de lectura entre els joves, una dada sempre repetida, decideixen eliminar la obligatorietat al batxillerat humanistic de la Literatura Catalana i Castellana. El món a l’inrevès.

Efectivament Educació proposa aquests canvis per ajustar-se a la llei espanyola LOMLOE, apart preten fusionar matèries de la modalitat cientifica que no quallan entre si com Física i Química per exemple. El curs vinent Literatura catalana i castellana passaran a ser optatives i és donarà el cas d’alumnes que pretenen fer carreres humanistiques sense coneixements reals de literatura catalana i castellana amb tot el que això comporta.

Una nova iniciativa que no hi ha dubte buscar una societat cada cop més desarrelada, sense identitat definida, ja que conèixer els nostres escriptors i obres hauria de formar part del nostre adn, alhora cada cop més deixar que les persones accedeixin menys a la cultura i amb això evitar que en el seu cervell entrin tot de preguntes i diferents respostes de molts aspectes de la vida i que precisament els llibres ens han donat. Una manera de poder controlar millor les futures generacions sense referents ni preguntes per questionar tots els aspectes dels sistema com seria el normal.

De fet les diferents modificacions dels sistemes acadèmics massa sovint segons el color polític que domini i sense la prioritat de que la educació és una cosa de país i no de partit, ni tampoc un arma per anar llençant d’un costat a l’altra. Ha de ser un tema de consens amb tots els actors i independent d’interessos polítics. Ara és pot donar el cas que un alumne de la modalitat humanistica acabi el batxillerat havent fet el mateix nivell de literatura catalana i castellana que un alumne de la modalitat cientifica. Tanmateix és dona el cas dels plans que sempre s’anuncien amb grans titular sobre plans de lectura per lluitar contra aquests dèficits existents o homenatges a segons quins escriptors que ara xoquen amb la realitat a l’Institut on desapareixen sense més i se’ls hi resta tota la importància per la formació personal que més tard influirà en el col·lectiu de la societat.

Cada pas, és un pas enrere en l’educació d’una joventut que més que mai pot caure en la manipulació interessada i on el sistema és vol assegura ser el menys questionat possible, i on el sentiment identitari cada cop sigui més lleu i fàcil de canviar.

Esborrant identitats.