Que el control de la societat en mans d’uns quants es un fet irrefutable, i que els mecanismes de control son coneguts i diversos també. Un d’ells es la religió i el fet de jugar amb la nostra fragilitat com sers vius amb la promesa de fantasies eternes.

Malauradament, la notícia que comento es habitual i repetida en el temps, però no per això deixa de ser molt greu. La notícia ens diu que 234 exalumnes de l’escola Jesuïtes de Casp de Barcelona exigeixen a la congregació una condemna pública pels pressumptes abusos d’un sacerdot que van quedat destapats en una investigació. Va ser denunciat el 2021 al Vaticà i a la Conferència Episcopal espanyola, però a dia d’avui no hi ha cap posicionament ferm i públic de condemna per part de la institució. Sembla ser que els abusos van començar a Barcelona i van seguir a Bolivia on un tal Francesc Peris havia estat traslladat desprès dels primers fets. La queixa dels demandants es que la Companyia de Jesús no hagi actuat de manera decidida per facilitar la investigació, encara que ha fet un comunicat am bel compromís de crear entorns segurs.

Com deia, i llastimosament es un cas més i no serà el darrer d’aquesta plaga que suposen aquestes organitzacions religioses i la seva relació amb els abusos a menors en la seva historia. Evidentment amb això no vull dir que tots siguin així, però el cert es que molts cops han mirat a un altre costat i han fet la vista grossa amb aquests delictes miserables. Organitzacions protegides i que amb impunitat han permés que aquests monstres fessin els seus delictes amb total lliberat. En aquest cas el trasllat de Barcelona a Bolivia es molt sospitós de saber exactament que passava i les traves a la investigació com a resposta no tenen res a veure amb crear entorns segurs. Aquests es donen quan els culpables son perseguits i posats davant la justícia per ser condemnats, i no sense fer res amb milers de menors al món que han hagut de patir els vicis d’aquests autèntics miserables.

A pesar d’això veiem com molta gent obvia el tema i segueix amb la dèria que li han introduït al cervell i que no li permet valorar la realitat i alliberar el seu cervell d’aquesta plaga, un mecanisme més de control per mantenir la societat justament allà on la volen i no permetre el lliure pensament, el que resultaria més perillós pel poder.

Entorns segurs.