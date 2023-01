Engany a la democràcia.

Veure com Jaume Collboni, primer tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona a 4 mesos de les eleccions municipals, abandona el consistori amb l’excusa de fer campanya electoral, es un nou engany a una democràcia de baixa qualitat i una burla per la ciutadania.

Aquesta burla a la ciutadania dona idea del poc control que la mateixa te amb els seus representants, de fet nomes pot amb el seu vot escollir cada quatre anys i a partir d’aquí no te cap mecanisme de control per seguir validant la decisió o poder vetar la decisió, en alguns Estats ja hi ha mecanismes mitjançant un nombre de signatures per poder retirar la confiança del representant i poder acabar la seva funció, cosa que seria el més just. Quan una democràcia es preocupa més de les facilitats en el poder dels representants i poc o gens dels drets dels que els han escollit, alguna cosa no funciona.

El cas de Collboni, és un exemple de les errades d’un sistema viciat i corrupte. Crec que si volia visualització ha tingut més de 3 anys des del seu càrrec i èquip de Govern per poder fer-se valorar i que la ciutadania pogués controlar la seva bona gestió. Si ha de sortir per fer visible no se sap ben be qué vol dir que poca cosa te per destacar cosa que ens portaria a la reflexió anterior. En segon lloc quan el seu partit va decidir pactar la governança de Barcelona des del seu Govern local, ara es molt poc ètic abandonar en aquesta recta final per visualitzar una cosa tant esperpèntica com voler fer creure que totes les polítiques fetes en aquesta legislatura no anaven amb ell, i encara ho és més, quan nomes es promoció personal per la seva candidatura i en canvi el seu propi partit segueix on estava. Això no s’aguanta per enlloc i es una burla extrema al poble que pretén el torni a refrendar.

Recordo que els socialistes en més d’una ocasió hem pogut comprovar quan amb alcaldies controlades per ells a mitja legislatura han canviat de cara, precisament per promocionar la nova cara que presentaran en les eleccions següents, una estratègia també molt miserable i que torna a deixar el sistema en entredit.

En Collboni, crec hauria de rebre el rebuig de la gent per aprofitament del sistema i falta d’ètica ja d’entrada. La ciutadania no hauria de permetre que els representants puguin fer el que vulguin i per tal d’assegurar el seu mode de vida i el poder del seu partit utilitzin aquestes maneres de fer. Entre tots el sistema cada cop és més viciat i la distància entre representants i representats es va allunyant sense remei.

Engany a la democràcia.