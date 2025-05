Encara bo.

Sense categoria

Segurament i degut al resultat i la gestió del R.Madrid generant altres notícies deixaran en res un escàndol més arbitral que vam viure aquest passat diumenge a Barcelona i que no va reeixir pel gran partit blaugrana.

Un escàndol en majúscules que crec el món va veure i que es la norma de com funciona l’arbitratge a la Liga espanyola per damunt de campanyes ciniques del club blanc, no hi ha dubte el club més afavorit de la història d’aquest esport. No parlem d’errades puntuals que uns dies poden afavorir i altres perjudicar, cosa normal, sinó d’una campanya sistemàtica de suport al club blanc mai vista.

No hi ha dubte que el que havia de ser una campanya excepcional i venuda així, ha estat un fracàs i amb l’afegit que el gran triomfador ha estat l’èquip rival amb una gran temporada. Per disfressar les mancances una campanya agressiva contra els arbitratges cada setmana amb situacions fora de context i mentides amplificades per tots els mitjans afins i l’aparell mediàtic del club. Això no hi ha dubte influeix i molt si es que calia i adultera qualsevol competició.

Ho vam veure a la final de Copa amb el numeret de no jugar-la i ara ho hem vist al partit que decidia la lliga on totes les jugades polèmiques es van decantar cap al mateix costat sense remei. Els dos primers gols madrilenys un en fora de joc i l’altra amb falta previa, una simulació de Mbappe a l’area sense càstig, unes mans clares que no van ser penal a favor del Barça, per contra diferent criteri amb el que era el cinqué gol blaugrana de Fermin anul·lat aquest cop sí per les mans i altres decisions que sempre van anar a parar al costat blanc i que haguessin pogut costar una Lliga ben merescuda per part blaugrana.

De fet els audios que conèixem del VAR, en el penal no pitat al Barça, parlen de que no hi havia cameres més potents per veure més clar la jugada cosa increïble i on les veus son tallades sospitosament de cop i en el segon cas del gol de Fermin al decidir anul·lar-lo i obviar que ja era un altra jugada diferent i que no ensenyen i s’escolta perfectament “encara bo” delatant la seva passió per l’èquip blanc sense matissos.

Un club miserable que ha perdut qualsevol valor com el Madrid i que seguirà amb les seves campanyes i ajuts com sempre, ja que el poder no canviarà de mans i aquesta parodia continuarà amb la permisivitat de la resta de clubs.

Encara bo.