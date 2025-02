Els valors son importants.

Sense categoria

l’Actriu madrilenya Karla Sofia Gascon, protagonista i nominada pels Oscars per la pel·licula Emilia Perez segueix protagonitzant la polèmica pels tuits trobats de fa uns anys a les xarxes socials i que les seves explicacions no poden esborrar.

Missatges racistes i miserables que l’artista ja ha intentat tapar tantcant el seu compte de X, però que ho ha fet massa tard, ja que han estat viralitzats. Ens diu que son mentides i coses tretes de context i que se la condemnat sense judici amb l’explicació de que no guanyi l’estatueta de fons.

Missatges racistes, islamòfobs i anticatalanistes que no tenen desperdici. Diu que les formes mai han estat la seva virtud i que sempre ha lluitat per una societat més justa i lliure. De fet en referència a una Gala dels mateixos Oscars va dir No entenia la guerra mundial contra Hitler, ell simplement tenia la seva opinió sobre els jueus o titllar rates nazis i desitjar es podreixin a la presó dedicat als independentistes catalans per criticar la gestió de la pandemia a Madrid i d’altres de l’estil.

Com podem veure ni les formes ni la seva lluita que ens diu per una societat justa i lliure cap amb aquests comentaris miserables fets per ella i que han quedat constatats per molt que hagi intentat esborrar la petjada que també vol dir molt. Banalitzar Hitler i l’horror de l’Holocaust nomes ho poden fer ments malaltes i miserables com la seva. La seva llibertat no deu incloure els catalans que segons ella no poden tenir els mateixos drets que els demes en aquest de voler ser independents com qualsevol altre nació del món i titllar de nazi nomes ho fan les persones que no els fa fàstic la paraula. Les formes evidentment no son la seva especialitat, però l’excusa del context tampot te sentit, ja que son expressions molt clares i totes ben definides, no cal més context.

Ara entrariem amb la polèmica de separar la persona de l’artista pel tema dels premis, cosa que hi podria estar dacord, però marcant un límit que els valors més elementals haurien de donar i no crec es pugui premiar una persona amb valors tant mesquins com per escriure aquestes coses contra la llibertat dels poble i sobretot banalitzant més de 6 milions d’assassinats massius a les mans d’un monstre. Aquesta lìnia crec no es pot creuar i invalida qualsevol feina actual que hagi fet.

Els valors son importants.