ELS VALORS QUE PAGUEM ENTRE TOTS

Un nou episodi de vergonya en el Govern espanyol. La rescissió del contracte militar amb una empresa israeliana per les pressions de Sumar dins el mateix executiu, comportaran una indemnització costosa que pagarem entre tots.

Fa unes setmanes el mateix Pedro Sanchez amb la seva tàctica habitual va dir clarament que no hi hauria tractes amb empreses israelianes sobre armes pel que anomenen genocidi d’aquest país amb Palestina. Una mentida més com ja ens te acostumats i que s’ha descobert posteriorment amb més de 46 contractes des de final del 2023 amb un valor de més de 1000 milions. Contretament ara hi havia un molt avançat de munició que anava a ser executat. Sumar amb la vicepresidenta al capdavant i la seva obsessió contra Israel i a favor de la causa palestina, llàstima que la causa catalana no els interessa tant. Fins hi tot hi havia rumors de trencament del Govern i que finalment ha portat a aquesta rectificació per pura supervivència i amb l’excusa textual de “L’estratègia que la major part dels contractes adjudicats a la indústria israeliana també impliqui i beneficiï la indústria espanyola facilita a la indústria israeliana ser adjudicatària d’aquests contractes i genera una complicitat preocupant entre les empreses d’armes espanyoles i les israelianes”.

Com és lògic darrera aquests suposats valors que ens volen dir hi haurà una indemnització milionaria a pagar a l’empresa per rescindir unilateralment un contracte. Una despesa que pagarem entre tots i que ningú ens ha consultat. De fet quan un Govern és de Coalició se suposa tots els temes i més els que poden portar discrepàncies com es aquest han des ser aclarits per no anar amb situacions límit i de desgavell com aquestes. De fet la tàctica del PSOE de dir una cosa i d’amagat fer un altre diferent que en qualsevol Estat normal comportaria una crisi total. En una democràcia de fireta com Espanya no comporta res, però la imatge en aquest cas de poca seriositat queda sota mínims i el que és més important els seus suposats valors no es poden fer pagar a la ciutadania com si tal cosa. De fet si fos per exemple Suïssa segur que haguessin consultat al poble per decidir la posició. Apart ara aquestes armes suposadament es compraran a altres estats que segur que una part de les seves vendes son per guerres que han provocat milers de morts i assassinats, cosa que a Sumar ja no li preocuparà.

Un Estat de fireta, i uns valors de fireta.