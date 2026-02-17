ELS VALORS O ELS PARTITS
La proposta de VOX per la prohibició del burca i el nicab en espais públics ha generat controversia i és desmostra un cop més que el feminisme de butxaca i el bonisme sense fronteres no te res a veure amb els valors d’una societat occidental.
Junts ja ha dit que rebutja la proposta i presentarà la seva per prohibir tots els vels islàmics en els centres formatius i els vels integrals en tot l’espai públic i anuncien que mai votaran a favor de cap proposta de VOX per ser un partit anticatalà i antifeminista i en contra dels drets humans. La seva portaveu ja ha dit que ni burca ni VOX. Per contra Garriga per Vox ja ha deixat la porta oberta a votar la proposta si es igual que la seva. El PP ja ha dit que votarà a favor de la proposta.
La diferència entre burka i nicab, el primer ocupa tot el cos amb una reixa als ulls i el segon cobreix tot menys els ulls, la mesura no afecta el vel que nomes cobreix el pel o el coll i afectarà llocs privats amb projecció o un espai d’us públic. Ho presenten com un respecte a la dignitat de les persones i també a la seguretat ciutadana amb proposta de penes de presó per aquells que obliguin a utilitzar aquestes peces i multes coercitives.
Estic molt lluny ideologicament de VOX, però en aquest cas ho trobo una bona iniciativa, més igual qui la proposa, però a diferència del fals feminisme que algunes ens volen vendre o del fals progresisme que ho accepta tot, crec que els valors i sobretot la dignitat de les persones no es poden quedar en res. Quants cops hem vist pel carrer una parella musulmana amb l’home davant uns passos i darrera la dona tapada i mirant per aquella reixa o el forat deixat pels ulls i sembla que ho hagim d’acceptar, i no, no ha de ser així. Els valors no ens haurien de permetre tolerar això en nom de res, aquí l’home i la dona son iguals i ningú te dret a tractar com una posessió a l’altre. La religió no es cap motiu, ja que l’Estat es laic i l’ètica o els valors que ens hem donat estan per damunt de qualsevol creença que hauria de ser en l’àmbit privat i no pot intererir en la llibertat de les persones.
Una proposta que ja arriba tard, però que aviat hauria de ser una realitat i una manera d’afirmar les normes de convivència que ens hem donat i que tothom que s’incorpora hauria d’acceptar com no pot ser d’altra manera i més amb la denigració de la dona que suposa aquesta costum.
Els valors o els partits.