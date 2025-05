ELS VALORS I LA RELIGIÓ

Sense categoria

Llegeixo que França alerta de l’avenç dels Germans Musulmansa al país, diuen una amenaça per a la cohesió nacional.

Un ascens d’aquest grup diuen perillós que s’infiltra en associacions culturals, esportives i d’altres tipus. Ha aconseguit imposar la seva agenda als musulmans del país, que te com objectiu final la llei islàmica. Aquest moviment ja ha extés els seus tentacles a altres Estats. La seva ideolologia és dona suport amb una suposada islamofòbia a la societat francesa i donar fi al laïcisme o la igualtat entre home i dona. Cal dir que aquest grup compten amb més d’un centenar de llocs de culte per difondre la seva idea.

Un problema greu per una societat que com molta part d’Europa sota el paraigues de la solidaritat o la falsa integració ha permés uns greuges que ara comencen a passar factura. Crec que en Estas laïcs europeus, la religió mai pot tenir un paper predominant, ni ser protagonista a la vida pública. En tot cas en l’àmbit privat i els llocs de culte ja serien els que servirien per expressar aquesta fe. Per altra banda els valors islàmics i sobretot els radicals evidentment son totalment oposats a qualsevol valor fonamental de cohesió d’una societat i per tant entitats com aquest grup son un perill per una societat pels seu caràcter impositiu i contra els drets humans fonamentals a defensar. Cal vigilar atentament els missatges que en surten d’aquests llocs de culte i aturar-los abans no sigui massa tard com malauradament recordem el cas de Ripoll. Una cosa es donar i explicar els valors d’aquesta fe i l’altra que sigui contrari als valors d’una societat com la igualtat entre home i dona, o la llibertat religiosa per exemple.

Cal veure que el punt de connexió d’una societat avançada no pot ser qüestions de fe personal, han de ser valors acceptats i respectats per tots que garanteixin una convivència amb uns drets i uns deures, això val per tothom i per tant totes les religions portades al límit son un atemptat contra la mateixa, i crec que l’obligació dels Governs es aturar aquesta xacra abans no sigui massa tard i amb un lema molt senzill, la inclusió vol dir acceptar els drets i deures i respectar els valors de la societat on vius, sense que això suposi perdre la teva identitat evidentment. És un valor bàsic i que ha estat trepitjat repetidament en direcció al mal camí.

Son els valors i la religió.