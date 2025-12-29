ELS VALORS HUMANS I LA CONVIVÈNCIA DEMOCRÀTICA
El discurs del President Salvador Illa d’enguany no ha portat sorpreses però si contradiccions que val la pena destacar.
En primer lloc la seva ambició nacional es nul·la, res nou saben que la seva nació evidentment no es Catalunya, i la seva ja te les eines per actuar com a tal. De fet aquesta situació surrealista s’hauria de preguntar amb aquells que van fer possible que el partit del 155 ocupi el màxim càrrec en el nostre país sense rubor.
En segon lloc en demana una Catalunya forta i donant el màxim dins el conjunt d’Europa i aportant solidaritat i valors humans que no culpin aquells nouvinguts i asseguri els serveis socials per tots. Aquí la disbauxa del cinisme ja és total. Segons ell la barra lliure d’entrada i el lògic col·lapse dels serveis socials es assegurar els mateixos, i sense intenció d’aturar aquesta política aquí, quan les dades demostren que ens porta aquest sistema. Crec que dins la seva grisor ha confós el tema de la humanitat, i aquesta precisament es demostra no enganyant la gent. Acollint qui sigui necessari i pugui prosperar amb la seva integració inclosa i rebutjar qui evidentment no se li poden garantir les mínimes condicions per raons obvies. Si el que vol és el caos i l’empobriment del país sense marxa enrere crec que va per bon camí.
En tercer lloc demana una convivència democràtica, respectant la mateixa i aturar l’extrema dreta. Quan parla d’extrema dreta la seva imatge al costat del feixisme espanyol en la manifestació el 2017 el persegueix i tothom sap de quin costat està. Quan parla de respectar la democràcia suposo que obvia la voluntat popular referendada en un referèndum ara fa 8 anys i que van voler aturar amb la violència i posteriorment amb el cop d’Estat del 155 anul·lant les institucions catalanes i perseguint fins el dia d’avui als que es van atrevir a aixecar el dit. Aquesta és la seva convivència, la se la submissió total al projecte espanyol i la prohibició de cap alternativa per molt majoritària que sigui. Tot un desgavell sense sentit.
En definitiva un discurs llarg, sense parlar de la propia nació i destacant els objectius de partit i la mentida i l’oblit del poble per justificar un mandat que ja li dic jo no passarà als llibres de la historia catalana, nomes com un període gris i sense cap aspiració de millora.
Valors humans i convivència democràtica.