ELS ULTRAS DE LA JEC

Nou cop esperpèntic de la Junta Electoral Central espanyola que davant la petició europea de la llista dels 59 eurodiputats, ho respon sense passar la llista i anant contra la mateixa jurisdicció europea quan nega la condició d’eurodiputat al President Puigdemont, Toni Comin i Clara Ponsatí. Una nova lliçó de que aquests ultres no poden estar al mateix sac que la resta de la Unió Europea.

Recordo que davant la sentència per Oriol Junqueras que va ser escollit com eurodiputat i el TJUE li va aprovar la seva condició i deixava ben clar que aquesta s’aconsegueix pel vot de la gent i no per cap jurament a cap Constitució com reclama Espanya. De fet això va donar com a conseqüència que Puigdemont, Comin i Ponsatí aconseguissin la seva credèncial i de facto ocupessin els seus càrrecs i la consequent immunitat. De totes maneres el feixisme no aten a raons i per tant han seguit insistint fins portara la Presidenta del Parlament europeu ha demanar la llista dels eurodiputats escollits a la JEC, cosa que ha rebut la resposta esperpèntica i sense cap fonament de la mateixa. De fet el 2019 la mateixa JEC els va reconeixer com a eurodiputats, però finalment no els va incloure a la llista enviada i ara els reclama que passin per Madrid a jurar la Constitució espanyola com a requisit fonamental, tot hi que com deia aquest punt l’Alt Tribunal europeu ja el va deixar molt clar que no era així.

De totes maneres, dir a un Estat pre-democràtic com Espanya que els càrrecs son vàlids pel vot lliure de la gent i no per cap formalisme burocràtic, evidentment es demanar massa. Les democràcies de fireta no tenen mai en compte a la gent, son una nosa que simplement no te cap dret, ni cap valor. El més important es l’estructura del mateix que mana sobre totes les coses i les imposa sense més.

Aquesta persecució malaltissa als nostres eurodiputats exiliats no ha parat de topar amb la Justícia europea, que sembla no funciona a l’Estat espanyol, ja que si ho fes, els 3 podrien retornar a l’Estat espanyol i no podrien ser detinguts ja que tenen immunitat com eurodiputats a tota la Unió i això encara que sembli mentida inclou el territori espanyol. De totes maneres seguir insistint a aquestes alçades que la JEC està per damunt del bé i del mal davant Brussel·les fa riure per no plorar i fa que aquesta tant anomenada democràcia plena es consolidi com el que es, un Estat pre-democràtic i sense vocació d’anar endavant.

Son els ultres de la JEC.