ELS TONTOS UTILS
El joc de la política miserable entra en un nou capítol nomes començar l’any, ara toca vendre el relat del finançament singular per Catalunya on cada actor farà el seu paper cínic i on finalment la societat catalana serà la perjudicada i teoricament enganyada.
De moment Junts ja ha anunciat que no acceptarà res que no sigui un concert econòmic ja que nomes aquest posaria punt i final al dèficit fiscal català. Potser caldria recordar que han defensat anteriorment moltes modificacions del finançament que han acabat amb paper mullat i que un concert com el que ara reclamen no el tindrem mai i tots els Governs del color que siguin ja els han dit per activa i per passiva que no seria i crec en tenen una llarga experiència. Cap Govern espanyol acceptaria això ja que seria la seva fi, i economicament per l’Estat seria una clatellada pel sistema on l’espoli a Catalunya és una peça clau davant algunes comunitats que en viuen.
Per part d’Esquerra, avui Oriol Junqueras visitarà Pedro Sanchez a la Moncloa i veurem aquella encaixada de mans i aquella foto que busca pel seu currículum, realment la foto de la vergonya amb el partit del 155, el mateix que hi va donar suport, que res va fer amb el seu judici esperpèntic i amb la seva pena de presó amb exhibició com a trofeu de caça i posteriorment amb la llei d’amnistia que encara cau sobre ell. Això sol ja el desacredita totalment, per si no fos poc defensarà el tema de la ordinalitat i que aportaria uns 5 mil milions per Catalunya en un diran nou model que hauria de superar les cambres espanyoles, cosas que ja és molt dir, i que si ho fa tots sabem que tornarà a quedar en paper mullat i que quedaria molt lluny de una espècie de concert econòmic que era tema fonamental pel seu suport al President Illa a Catalunya i que també quedarà en res encara que el PSC faci la seva feina i digui que estan a la part final de l’acord.
Noves promeses incomplertes finalment que com a resultat tindran el dèficit crònic català sense cap variació, les inversions que mai no arriben i una ordinalitat que mai arribarà. El relat del Govern espanyol veurem com serà totalment diferent per justificar el suport a canvi de res d’Esquerra al Govern i el paper més trist seria els dels repúblicans validant un nou acord que saben inútil i fals per justificar el seu miserable paper.
