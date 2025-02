ELS SÍMBOLS COM EXCUSA

Sense categoria

Quan els fets i la realitat son nuls i s’ha de mantenir un relat, res millor que els símbols per seguir aquesta mentida i portar-la ben viva sense cap efecte. Els més de 100 mil euros per un pal gegant i senyera al Parc de la Ciutadella en son un bon exemple.

Davant l’espanyolització creixent amb banderes espanyoles en edificis del Govern i dins el mateix Palau de la Generalitat posades pel Govern socialista d’Illa, em pregunto que esperaven, ara la Mesa del Parlament encapçalada per Josep Rull ha avalat la contractació per instal·lar una bander de 54 metres quadrats en un pal de 25 metres al Parlament. Les obres començaran aviat i es vol hisar per primer cop el 10 de setembre i que es repeteixi cada any com a acte per commemoració de la Diada. Hi ha hagut l’escull de les possibles restes arqueològiques que es poden trobar i la mateixa com deia amb un cost al voltant del 100 mil euros serà més gran que la del Born i per sota de la de la Plaça Colon a Madrid amb la bandera espanyola.

De fet va molt en sintònia amb la Conferència a la universitat de Yale per part del President Aragonès on ha defensat les negociacions entre el Govern espanyol i el seu Govern., parlant de gran èxit i destacant que Espanya ha dit que hi ha un conflicte polític i que l’independentisme és legitim. Afirmant que si haguessin dit independència o res, ara tindrien res.

La paraula, son fets i credibilitat. Voler tapar amb una bandera la retirada el 2017 i l’incompliment flagrant dels resultats del Referèndum no es de rebut. Son simples símbols, i nomes amb això no s’aconsegueix res. Tant les banderes espanyoles ara onejant arreu ja que el Govern és clarament i nacionalment espanyol com les senyeres son guerres inocues que no tenen cap sentit si al seu costat no hi ha uns fets que signifiquen canvis o intencions serioses de canvis polítics. De fet tots recordem que alhora que no es va complir la llei del Parlament aplicant el resultat del Referèndum i que és va acabar amb aquell declaració estranya amb les formes, on la bandera espanyola no es va bellugar ni un pam del seu lloc, un clar exemple de les intencions vertaderes dels nostres partits i que ara segueixen igual.

Le declaracions del President Aragonès defensant aquesta negociació en diu i parlant de gran èxit per reconèixer dues coses obvies, que l’independentisme és legítim en una democràcia, això ja era una constatació en cada periode electoral amb els partits que defensaven aquesta opció lliurement, alhora ho contraposa amb exigir independència o res, seria res, curiosament igual que ara, res.

Els símbols i els jocs de paraules no poden tapar la vergonya del conflicte i dels nostres dirigents.