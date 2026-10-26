ELS PERILLS DEL SISTEMA
Els aldarulls d’aquest cap de setmana a Barcelona sembla han agafat per sorpresa els polític i les forces policials permetent un vandalisme contra comerços, mobiliari públic i altres actes com robatoris i inseguretat total en el centre de la capital catalana.
Una convocatòria feta per xarxes, sense representants i sense una manifestació com les que tots coneixem, sinó joves entre la gent que en un moment donat van començar el seu vandalisme amb impunitat. De fet l’exemple de Paris aquests dies i altres indrets, hauria d’haver posat en alerta als nostres representants per prendre les mesures adients i protegir els ciutadans. Independentment de les reivindicacions força difoses cal dir-ho, la seguretat de la gent ha de ser una prioritat innegociable, si no es pot garantir caldria canviar els representants.
Els causants en una gran majoria menors d’edat o molt joves i encara que amb dni espanyol, d’origen estranger, molts del magreb i sense interlocutors per negociar res. El sistema establert sempre trontolla quan les pautes marcades salten pels aires i son totalment noves i sense poder qualificar. El que cal dir que aquest sistema ha creat una part de la població que veu les bondats del mateix però no hi arriba ni de lluny, sent un caldo de cultiu per explotar definitivament. Si l’esforç fa prosperar, crec no hi ha res a dir, però malauradament veiem com la classe política, aquells representants que havien de gestionar els problemes i repartir el diner públic, veiem com s’han convertit en tot el contrari i les mateixes institucions triades amb tot el seu poder és utilitzat en benefici propi i amb finalitats estrictament de partit i de permanència en aquest mateix poder, un saqueig legalitzat i que acaba amb la indefensió total de la ciutadania i les diferències acusades que veiem amb una part que no pot seguir el ritme de consum marcat pel propi sistema.
Per altra banda, el que el sistema no pot permetre és la indefensió ciutadana davant aquest vandalisme descontrolat i patir unes conseqüències per la deixadesa d’aquells que tenen que vetllar per la seguretat de la gent i les seves propietats privades.
Sembla que la barreja d’objectius i l’aprofitament pel vandalisme sense cap motiu que no sigui personal és barreja, i aquest cocktail s’ha de controlar i no amb silenci com hem vist fins ara.
Els perills del sistema.