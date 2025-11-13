ELS MONSTRES VAN DE SAFARI
La raça humana no deixa mai de sorprendre fins on pot arribar la seva deshumanització i com crea monstres que conviuen entre nosaltres com si res i dins el seus caps malalts poden arribar a participar a safaris humans aprofitant una guerra i segons les investigacions d’una fiscalia italiana.
Fa decades que els habitants de Sarajevo tenien una sospita macabra que costa de creure, uns safaris humans organitzats durant la guerra de Bòsnia, en què turistes adinerats haurien pagat molts diners per anar als turons que envolten la ciutat i disparar contra civils indefensos. Eren acompanyats per milicians serbobosnians i desprès d’aquest horror tornaven als seus llocs originals com si res. La fiscalia de Milà obre una investigació on recull proves i testimonis dels fets amb un entremat de diverses nacionalitats per la cacera. Parlen de 80 mil a 100 mil euros per matar per diversió i on testimonis ja havien vist aquests turistes fer de franctiradors. Recordo que en aquest conflicte van morir més d’onze mil civils. Un exgenaral bosnià ha parlat del preu per matar a homes,dones,nens,embarassades o soldats que variava segons la categòria que aquests monstres volien realitzar.
Sembla el guió d’un pel·licula amb molta imaginació, però com se sol dir molts cops la realitat supera la ficció i aprofitant aquesta guerra on la crueltat i el genocici era a l’ordre del dia amb una tragèdia humana de les més grans a l’Europa dels darrers anys, per si això no fos prou. Uns assassins tarats com si fos un video joc pagaven grans quantitats per matar amb total impunitat gent innocent i sense possibilitat de resposta, víctimes anonimes d’aquest horror que Europa no va saber aturar i que gràcies aquest cop si a l’intervenció americana va poder acabar. Per l’altre costat altres fent negoci amb la mort sense cap escrùpol i aprofitant per enriquir la butxaca passant per damunt de qualsevol cosa.
La pregunta seria com hem arribat fins aquí. Com la raça humana ha pogut arribar a aquestes quotes de falta de valors,ètica i qualsevol sentit comú que se li suposa a la raça dominant del planeta. El negoci de la mort no deixa de ser un símptoma de cap on camina aquest món i on la humanitat ha desaparescut totalment sense deixar rastre. Ara, si les proves i els interessos creats poden portar algun d’aquests monstres davant la justícia ja serà un èxit, però com deia aquell el mal ja està fet.
Els monstres van de safari.