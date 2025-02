Els joves i la dictadura.

Sense categoria

Segons un sondeig recent de l’Institut de Ciències Polítiques entre joves catalans entre 18 i 24 anys 4 de cada 10 no veuria malament una Dictadura com a sistema per damunt de la democràcia. Unes dades que constaten la baixa qualitat de la democràcia actual i la fallada del sistema.

Efectivament constata la dretanització dels joves i una escletxa entre d’altres franges d’edat. Nomes un 61% creu que la democràcia es preferible, de fet el 16% son partidaris de la Dictadura i el 20% tant els fa un règim que un altra. Tanmateix del 60% favorable a la democràcia creu que està amenaçada per les notícies falses, l’extrema dreta i les desigualtat econòmiques. Cal dir que les dones temen més l’extrema dreta que els homes i el seu percentatge de preferir la democràcia augmenta fins el 73%, a la resta d’edats frega el 80%. També destaca la pregunta de quina mesura és important per viure en un país governat democràticament, nomes el 29% dels joves ho pensa.

Una enquesta que no fa més que refermar que la democràcia no pot ser una paraula buida de contingut com la percepció que molts cops ara en tenim, un sistema on el paper de la societat nomes és basa en votar cada 4 anys i prou. On la casta política preocupada pel poder i no per representar la ciutadania està a l’ordre del dia i on la corrupció del sistema s’esten per tot ell sense fre amb les grans empreses portant la batuta i on el relat i la imatge passa per davant de resoldre els problemes com protegir els drets dels ciutadans, la seva llibertat per escollir o les desigualtats socials cada cop més agudes.

Davant això no estranya que els joves, també per la fluixa explicació de la Dictadura totalment protegida a l’Estat en fa el sistema educatiu i on el desconeixement més la frustració comporten aquests percentatges favorables a un sistema dictatorial que ja no saben diferencia d’una vertadera democràcia que no han tastat. No hi ha dubte que a pesar de totes aquestes mancances la gent més gran que ha viscut i patit aquest sistema evidentment no el valida i el vol lluny. Pel que fa la dretanització com sempre he dit la culpabilitat recau en l’esquerra i el seu comportament que fa posar en auge el populisme per la desesperació d’una societat atrapada en un sistema corrupte.

Ara els mitjans es posen les mans al cap per aquests resultats, però son fruit de la democràcia de fireta que vivim i la mala gestió de l’esquerra que per força porten al jovent a buscar solucions pel seu futur.

Els joves i la dictadura.