ELS DRETS PERSONALS, SON PERSONALS

Sense categoria

Llegim la notícia que el Senat cedeix una sala per acollir una cimera de l’extrema dreta internacional contra l’avortament.

Una organització de polítics antiavortistes (xarxa política pels valors), ha obtingut aquest permís per la cimera “Per la llibertat i la cultura de la vida”, amb l’argument que la defensa de la vida cal fer-la des del mateix moment de la concepció. Per cert una autorització per unanimitat de la mesa de la cambra, amb l’excusa dels representants socialistes que barrejat amb altres autoritzacions no ho van detectar. El PSOE ara demana recurs d’emparà per no permetre la celebració del mateix i diu que han estat enganyats i no volen donar veu a l’ultradreta.

Crec que una societat no es pot permetre que en una institució pública de representants com en aquest cas el Senat s’utilitzi per voler prohibir drets reservats i personals com en aquest cas l’avortament. La societat no es pot dirigir per creences o fets espirituals, ha de ser dirigida per uns valors compartits i uns drets personals i col·lectius inalienables. Si una associació com es el cas per creences personals preten frenar els drets individuals, en aquest cas de la dona respecte el seu embarás no es de rebut. Es com si els avenços mèdics permeten fer una intervenció i poder curar una malaltia i un grup de persones cregués que no en tens dret. Utilitzar la paraula llibertat en aquesta cimera quan precisament la vol coartar no deixa de ser curiós. La vida depén en aquest cas de la dona que la porta en el seu ventre i ella te tot el dret a decidir sobre la mateixa i interrompre el procés, cosa que en molts casos segurament ho farà dacord amb la seva parella i ningú pot entrar en aquest assumpte com si es creuen aquests il·luminats amb l’atorgament de decidir sobre la vida dels altres.

Per altra banda, que ara el PSOE és posi les mans al cap amb el seu fals progressisme, quan els seus representants han comés l’errada de validar la mateixa no te excusa. Ells son representants del poble i tenen unes funcions que han d’exercir hi hagi una o mil votacions. Ens diuen que no volen donar veu a l’ultradreta, crec que tampoc és el problema si l’acte és privat i en un lloc privat, no en un lloc públic com el Senat.

Caldria ser més estricte amb els drets i valors de les persones i no deixar que aquests ultres utilitzin la seva imposició amb els diners públics. Els drets personals, son personals.