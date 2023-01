ELS DRETS PERDUTS

En un vertader país democràtic, organitzar una manifestació hauria de ser un dret sagrat de la ciutadania, on la societat exercis el seu paper amb total confiança amb el sistema i sense cap por de repressalies ni indefensió. Evidentment l’Estat espanyol no ho presenta així.

El grup de juristes anomenats Dretes, ja han ofert uns consells als manifestants que el proper dia 19 de gener estaran rebutjant la humiliació de la cimera entre Sanchez i Macron a Barcelona, si, aquest es el motiu Sr. Junqueras, no es pot tergiversar aquest esperpent de ser davant i darrera de la manifestació. Com deia i davant el reforç de la presència d’antiavalots per l’activitat i preveient la repressió policial propia de qualsevol Dictadura ens diu:

Tenir sempre a mà el contacte d’un advocat en cas de detenció, suggereixen deixar el mòbil a casa o limitar-lo portant-lo net de qualsevol informació personal i amb una contrassenya segura, per evitar l’obrin si ens el requisen i que haurem de demanar ràpid l’acta d’objectes requisats. Dins les dependències policial mai parlar amb ells, ni signar res que ens ofereixin sense el nostres advocat, ja que segurament ho intentaran, aixì com no acceptar proves corporals com ADN. En cas des ser agredits cal informe metge per perseguir-los penalment. Tenim dret a una trucada i tenim el dret de ser portats immediatament davant d’un jutge per poder exposar possibles vulneracions a la detenció. Per últim si es possible captar imatges de les actuacions policials.

Encara que sembli mentida no parlem de qualsevol detenció a Estats llunyans amb manca de respecte als drets humans, parlem d’Espanya i del 2023. Aquesta es la democràcia plena que ens volen vendre, on la ciutadania ha de prendre prevencions pel simple fet d’exercir els seus drets i on la policia, no son funcionaris públics per protegir-nos i al servei de la ciutadania, sinó un instrument utilitzat pel poder per reprimir-nos o coaccionar-nos com en qualsevol i vulgar dictadura.

Un context de repressió com el que viu Catalunya, fa difícil d’explicar com els nostres partits s’han lliurat a la col·laboració i blanqueig d’aquest sistema corrupte, però la societat no pot caure en el parany i ha de defensar els seus drets i denunciar totes les vulneracions del sistema, on internacionalment puguin comprovar la realitat en aquest moment i no el relat oficial d’una democràcia exemplar on el control i el xantatge sembla pot ser el metode per frenar la llibertat de la seva gent.

Son els drets perduts.