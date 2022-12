ELS DRETS HUMANS DE MARLASKA

Per tots aquells que segueixien dia si i dia també amb la cantarella de la falta de drets humans a Catar i que es fan els indignats dient que no veuran el Mundial o aquells que acusen Russía de tots els crims de la humanitat, no veig que diguin gairebé res del Ministre Marlaska i el seus afers.

Ahir vam poder veure com l’excés verbal de la Irene Montero que de tant exigerar com a víctima aconseguirà l’efecte contrari i la sospita del seu propi marqueting polític per damunt d’altres consideracions, el que si va fer es fer passar de puntetes la compareixença del Ministre Marlaska per la masacre de Melilla. Recordo que tant la policia espanyola com la marroquina van apallissar a uns centenars de persones que volien passar la tanca amb el balanç de 23 morts més o menys i encara gent desapareguda sense informació. El fet es que el Ministre diu i com a cosa principal que no va morir ningú en territori espanyol, cosa ja prou miserable, però que per postres es mentida ja que els vídeos ho demostren en sentit contrari clarament i on en zona espanyola hi va haver uns fets que traspassen tots els drets humans del planeta.

De fet el Tribunal Europeu dels Drets humans ja ha condemnat 10 cops al Regne d’Espanya per no investigar denuncies de tortura. Casualment el 70% dels casos tenien com a jutge Fernando Marlaska. Recordem el cas de vuit advocats acusats de fer d’enllaç entre ETA i els presos de la banda, fa 11 anys van ser detinguts per ordre del ara Ministre i ara alguns d’ells expliguen les tortures que van ser sotmesos per part de la Gúardia Civil. També ih va haver el cas Segi, una organització abertzale on van ser absolts, però també torturats i sense res a dir pel jutge Marlaska i així podriem seguir amb altres casos amb el mateix denominador comú en forma del nom del jutge.

Un Ministre que ens diu ara amb total vexació a les víctimes que cap va morir a Espanya, obviant els fets mesquins i apart com si ens prenguessin per imbecils a la resta de la humanitat va en sentit contrari als vídeos que demostren clarament les atrocitats que van succeïr. Clar que esperar humanitat d’un personatge amb aquest historial de tortures seria massa, i aquest es el Govern d’esquerres, social i democràtic per qui vulgui prendre nota.

Son els drets humans de Marlaska.