ELS DEL B9
El conflicte a Badalona amb els desallotjats del B9 no deixa de ser les conseqüències del bonisme especialment inconscient de l’esquerra amb el tema de la immigració i el seu control.
El món es global i ha canviat, per tant la mobilitat de les persones també i això que en ocascions pot ser una bona cosa, també pot ser un maldecap i per tant s’ha d’abordar sense caure en ximpleries, ni tampoc en deshumanització. Aquesta precisament no es compatible amb la barra lliure existent, amb la impunitat amb els delinqüents, en no exigir cap deure amb aquestes persones, i sobretot en deixar invisible la població autòctona sense veu ni vot i patint els greuges que han creat.
Es trist veure com amb unes persones es juga amb finalitats partidistes i mediàtiques per poder extreure un rendiment com anem veient. Dit això resulta increïble que aquestes persones ocupessin un espai on vivien amb condicions perilloses i amb els serveis públics punxats, alguns amb feines, però molts d’altres en situació irregular i segons els veins amb actes de delinqüència que atemorien als mateixos al sortir al carrer i en la seva vida diaria. Una inseguretat que evidentment no han demanat ni tenen perquè patir.
Ara han intentat ocupar altres llocs i han estat desallotjats. Algú encara ho critica, però hi ha una cosa que a Europa es diu propietat privada i per molt que bramin alguns no és pot ocupar i viure amb els impostos de tots que paguem els serveis, hauria de ser una obvietat. Per altra banda les diferents administracions gràcies a la seva mala gestió i no abordar els problemes quan toca és belluguen en declaracions que no porten enlloc.
Crec que tant els irregulars sense contractes, i els que han comés delictes la solució és clara, l’expulsió al seu país d’origen, nomes aquells amb contracte de treball i possibilitats d’integració provisionalment podrien ser allotjats però posteriorment han de tenir els seus drets i sobretot els seus deures que haurien de regir la societat on volen integrar-se.
Desprès és lamentaran que segons quins partits amb segons quins discursos ocupen llocs de poder, però la inutilitat dels actuals ho haurà provocat. Es governa i es gestiona per una societat, no per la butxaca propia i per missatges de cara a la galeria. La població no ha demanat una barra lliure de vinguda de persones, un col·lapse dels serveis públics, un augment de la inseguretat, ni tampoc uns greuges evidents entre la gent del territori i aquests nouvinguts.
Els del B9 és l’exemple, malauradament no serà el darrer i jo no vull això pel meu país.