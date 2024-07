Els botxins com a víctimes.

Sense categoria

Els 46 policies processats per la seva violència desmesurada el dia 1 d’octubre del 2017 conttra la població i com és preveia han estat amnistiats, i això malauradament a Espanya ja entra dins la normalitat.

Tots sabem que el Règim del terror, aquell que durant 40 anys va assassinar, torturar i tot tipus de crims contra la humanitat va quedar amnistiat per la mal anomenada transició. No nomes això, els assassins protegits fins el dia d’avui i dissimulats davant la història i les víctimes encara avui en el paper de culpables i enterrades als vorals de les carreteres. Això es Espanya.

Per tant no podiem esperar altra cosa, que aquells que van traspassar totes les línies vermelles existents i que va anar molt més enllà d’intentar impedir el dret legítim d’una societat a expressar la seva opinió amb la força del vot. Encara recordem les agressions injustificades d’aquests miserables amb pistola llençant gent per les escales, colpejant a gent gran o mil i un abusos sense fre fruit d’una ira sense cap tipus de remordiment i evidentment amb totes les responsabilitats per complir d’un Estat contra la seva propia gent.

Aquests no poden entrar en cap amnistia, els atemptats contra els drets humans no hi poden entrar, tots ho sabem i la reacció del Govern català afirmant que la llei es igual per tothom, fa riure per no plorar. No es pot caure més baix, una nova presa de pel a l’independentisme amb la col·laboració d’aquest defensant el que no te defensa. Els drets humans son sagrats i no, la llei no s’aplica igual per tothom, que els hi preguntin al President Puigdemont, Toni Comin o Marta Rovira per exemple entre d’altres, on uns jutges decideixen no complir la llei i seguir la seva croada dins un Estat boig i tant poc democràtic com Espanya.

La humiliació no podia acabar aquí, i desprès de les decisions que vam veure ahir amb diferents representants catalans, ara tocava deixar nets als botxins per si algú no ho tenia clar. Mentrestant els partits anomenats independentistes segueixen imperterrits donant suport a Madrid un Govern que ho fa a canvi de res i sense cap pressió.

Ara, si hi ha repetició electoral ens demanaran el nostre vot, per no se quines majories s’inventaran, potser el poble hauria de dir ja prou a aquesta presa de pel des d’allà i sobretot des d’aquí.

Els botxins com a víctimes.