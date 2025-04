Els aranzels de la punyeta.

Sense categoria

El populisme sense fre de Donald Trump ens porta al tema dels aranzels, una mena d’obsessió que pot fer canviar les relacions comercials del planeta per no medir les conseqüències que això pot comportar.

Avui el presiden americà ha oficialitza la guerra dels aranzels, concretament a la Unió europea un 20% assegurant que han estafat als Estats Units durant més de 50 anys i que no tornarà a passar. Trair d’aquesta manera als socis fidels mai seria una bona solució. De fet cobrarà un 34% a la Xina o un 31% a Suïssa per exemple. Aquest anunci l’ha fet en un esdeveniment dit que America torni a ser rica i aquesta seria una mesura base per fer-ho possible. Ens diu que la UE aplica un 39% i això es desproporcionat, ara bé no ens diu que inclou l’IVA que res te a veurema amb els aranzels. De fet la seva retòrica d’ajudar a les empreses americanes i que la balança al final serà positiva crec te poc de realitat i molt de propaganda.

Aquesta guerra el que pot fer es que els americans els hi costi més car els productes a comprar i per tant retallin despeses amb el que això comporta per una econòmia dels Estats i l’empobriment de la població, alhora les empreses amèricanes hauran de comprar als seus proveïdors algunes matèries amb un cost augmentat, ja que la resta d’Estats reaccionaran segurament amb una pujada i per tant això ho hauran de reflectir en el preu final dels seus productes i en les butxaques dels americans. Al mateix temps la inestabilitat que provoca aquesta mesura deixa els mercats internacionals inestables i això mai pot ser una bona notícia. De fet la paranoia arriba a tal extrem de gravar un 10% unes illes on no hi viu ningú actualment.

El món és global i per tant els equilibris ja estan pactats i no es poden alterar d’aquesta manera, ja que acabaran perjudicant a la Unió Europea però també als Estats Units i un possible beneficiari pot ser la Xina com alternativa més econòmica i viable. Tot un desgavell i una dependència on el continent europeu en patirà les conseqüències que com deia finalment aniran a restar a les butxaques de la ciutadania.

Amèrica evidentment pot crèixer, però no crec que sigui la manera fent que totes les seves compres siguin més cares i que la venda dels seus productes es redueixi, no cal ser un geni de les finances per veure això.

Els aranzels de la punyeta.