ELECCIONS ESPANYOLES
Finalment Pedro Sanchez ha convocat eleccions espanyoles per final de novembre, una decisió que em sembla arriba tard, ja que un Govern tacat pels quatre costats per la corrupció i que no te majoria suficient per aprovar les seves propostes en qualsevol Estat democràtic ja faria temps hauria presentat la dimissió.
El reves dels decrets sobre habitatge i les mobilitzacions populars demanant solucions han acabat de ser la tomba de Pedro Sanchez i el seu Govern. De fet tot son nomes per càlculs electorals i és creu pot aprofitar aquesta onada d’indignació a favor seu. Son vuit anys de Govern i una crisi d’habitatge que va en augment ha reconegut errors i no aconseguir el que es proposava i demana que per fer més necessiten renovar el suport de la gent. Vol una majoria progressista per doblegar les elits i continuar transformant Espanya. Una tempesta de casos judicials afecten el PSOE i la seva pròpia família i tot plegat ha acabat decidint no resistir fins el 2027 com deia. No podia faltar esmentar l’espantall de la dreta que segur serà un eix de la seva campanya.
Com deia en un país normal i democràtic, ja faria temps que les dimissions haguessin estat la nota dominant i les eleccions convocades ja fa temps. Com parlem d’un Estat tant poc democràtic com Espanya han hagut de passar mil i un casos de corrupció i moltes lleis tombades a la cambra per no tenir majoria estable per arribar a aquesta convocatòria, i feta com deia per càlculs electorals, no per un servei a la ciutadania. Reconeix errades i no haver aconseguit el que es proposava i demana majoria ara per fer-ho. Desprès de vuit anys justament ara, pren la societat per estúpida. Vol lluitar contra les elits amb un fals progressisme i saben que les elits son ells.
Un Estat on la majoria d’anys desprès de la mort de Franco ha estat governat pel PSOE i per tant la seva responsabilitat sobre problemes com l’habitatge per exemple és més que raonable. La seva lluita de por que pot venir a la dreta no te cap sentit. Els dos partits han sorgit del franquisme i en un cas o altra no han estat capaços de desempallegar-se de l’espantall del mateix, perquè ells ho so, com hem vist amb dirigents com Felipe Gonzalez per exemple i molts d’altres.
Per Catalunya ja sabem que Govern Popular o Socialista ens porta al mateix camí de catalanofòbia i negació de qualsevol avenç, sigui via negació directa o amb enganys que acaben en fum.
Francament, tant em fa qui governi a Espanya, però el normal seria un canvi. ara començarem a escoltar els cants de la por com si fossin diferents. Aquest es el nivell polític i el nivell de l’electorat.