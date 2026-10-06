ELECCIONS ESPANYOLES 2
La carta dels partits catalans a Madrid com peces clau per la governabilitat i per aconseguir grans beneficis per Catalunya, senzillament ha estat un nou fracàs que hauria de fer reflexionar molts votants sobre la utilitat de la seva presència.
Si mirem els compromisos adquirits de Sanchez i que ens han venut com a grans guanys per Catalunya negociats pels dos partits son per exemple un nou finançament, de fet un nou engany venut com la gran cosa i amb la col·laboració interessada dels republicans en aquest cas i en contraposició els juntaires demanant allò que mai aconseguiran com es el concert econòmic en una nova operació de propaganda sense fi. De totes maneres ha quedat sense complir i l’espoli continua i continuarà com sempre.
Podríem parlar de la condonació del deute del FLA també pactat amb els republicans, un nou frau que ha quedat a l’aire, però és que d’entrada ja era perdonar un deute d’un crèdit dels nostres propis diners. Per tant un nou robatori validat pels nostres partits com si tal cosa.
També parlaríem del català a Europa, una promesa on l’Estat mai ha posat la banya per fer-la realitat, bàsicament perquè no ho vol i on en aquest cas Junts n’ha fet bandera i ha quedat amb el cul a l’aire ja que el més calent és a l’aigüera i aquí es quedarà.
Per aquest partit el traspàs d’immigració també en va ser una bandera que com tots sabem mai serà una realitat, però com operació de propaganda amb dosis de cinisme ha estat a tots els mitjans molts mesos sense arribar a res.
Ja no parlem del traspàs de rodalies amb una nova empresa on l’Estat seguirà amb el control, una burla d’alta volada que denota el baix nivell dels nostres partits o la seva hipocresia sense límits.
Així podríem anar seguint i la conclusió és que a Madrid els nostres partits son totalment inútils, més enllà dels seus propis interessos particulars que son la seva única prioritat en un terreny on no hi ha res a fer. Ho dic perquè ara escoltarem la campanya explicant allò que han aconseguit i que nomes és fum i allò que reclamaran ara per seguir acumulant propaganda sense cap efectivitat.
Ja tenim dos items d’aquestes eleccions, la teoria de la por esquerra i dreta espanyoles, com si no fossin el mateix i sobretot per Catalunya i la utilitat dels nostres partits a Madrid com a crosses dels dos partits dominants a canvi de res que beneficiï a la societat catalana que haurien de representar. Son dades per reflexionar la conveniència de participar en aquest circ.