El teatre que vivim amb els teorics partits independentistes es de traca. Finalment hem arribat a la consulta de Junts a la militància per sortir del Govern ja que no els ha quedat altre opció, però de totes maneres i com sempre que hi ha consultes als militants d’un partit no tot es pur i clar.

De fet, si veiem la cronologia dels fets, Junts s’aferra en el Debat de Política General al Parlament a 3 condicions en el seu soci dins l’acord previament signat pels dos en el seu dia i si no es compleixen demanaran una Moció de Confiança com arma per intentar aconseguir la negociació. La sorpresa es que Esquerra es va aferrar aquesta última part per donar per fet que demanaven una moció de confiança directament, cosa que es mentida i de pas parlar de traició en la persona del Vicepresident Jordi Puigneró, home fort de Junts al Govern i que en va ser expulsat, una clara invitació a quedar-se sols al Govern. Crec que Junts sorprés per la reacció no tenia altra camí que sortir del Govern immediatament però van allargar l’agonia amb una negociació on fins hi tot van treure l’exigència del retorn del mateix Puignerò, però Esquerra ho tenia tot de cara per furgar a la ferida amb aquesta lluita fraticida pel poder autonomic, esclar.

Finalment, s’han vist abocats a consultar la militància, cosa que evidentment molesta a qualsevol cupula de qualsevol partit i aquí bé la segona part, una pregunta “Vol que Junts segueixi formant part del Govern de Catalunya?”. Es a dir qui vol marxar ha de votar NO, el més lògic seria la pregunta en negatiu preguntant si es vol que marxin del Govern, però ja sabem que sociologicament no es el mateix i la pressió cap a seguir en el Govern no acaba aquí, ja que s’inclou el vot en Blanc, un vot destinat a restar d’aquesta sortida i que no te cap sentit, ja que la resposta hauria de ser binaria, si o no, qui no en te opinió o no ho te clar, simplement no votaria, això conjuntament amb la campanya intensa que en fa un bon sector del partit per no marxar i protegir així els càrrecs i diners que suposen forma aquesta consulta trampa que ja hem vist altres vegades i en altres formacions.

Han caigut en el seu propi parany, ja que si surt a seguir, evidentment amb les humiliacions rebudes i com s’han ignorat les seves peticions queden en una posició totalment dèbil i sense moral per aixecar la veu, i si surt a sortir, una bona part del partit quedarà en una mena d’oposició des de dins i amb la sensació que Esquerra ja ha pactat amb el PSC encara que sigui des de for la continuitat del Govern en solitari.

Tot plegat un Teatre insupotable que fa més urgent que mai acaba amb això d’una vegada per totes.