EL SISTEMA PROTEGIT
El Parlament de Catalunya proposa tipificar com a falta lleu Orriols i Garriga pel seu comportament. Son dos casos diferents posats en el mateix sac i amb l’excusa perfecte per coartar la llibertat d’expressió.
Es podria arribar a la sanció econòmica. La comissió es va reunir a porta tancada i amb total opacitat per decidir que les actuacions dels dos diputats vulneren el codi de conducta i pensen modificar el reglament per endurir les sancions als delictes d’odi. Acusen Orriols d’assetjament sobre la diputada d’ERC Najat Driouech al dir que normalitzava la misogínia i el fonamentalisme islàmic pel fet de portar vel. Pel que fa a Garriga per la col·locació de cartells amb la inscripció de Companys assassí i vincular els socialistes amb drogues i prostitució.
Crec en primer lloc que si es vol sancionar dos diputats, no es pot fer en una sala tancada sense possibilitat de defensa dels acusats, com seria elemental en qualsevol estat de dret, ja que això genera indefensió total dels mateixos. En segon lloc s’intenta conjuntar dos partits com VOX i Aliança per interessos polítics que es veuen clarament i es posa en el mateix sac dos aspectes sancionables que no tenen res a veure. Garriga i els seus cartells de Companys assassí, president afusellat pel franquisme per cert son totalment fora de lloc i seria com per exemple cartells a favor de Franco, o lloar el nazisme, coses que s’escapen de la llibertat d’expressió i passen a ser ofensives i fora de tots els suposats valors d’una societat democràtica que han de ser sancionats. El cas Orriols parlaríem d’una cosa totalment diferent, dir el que ha dit sobre la diputada Driouech tots sabem que es cert, nomes és una operació de propaganda en aquest cas d’Esquerra per damunt de qualsevol valor occidental. El vel a Europa sabem que representa la submissió de la dona respecte l’home i la supremacia de la religió per davant dels valors i l’ètica més elemental.
En un Parlament normal i que defensi els valors de la societat que representa, hauria de tenim molt clar que hi ha coses que no es poden permetre i menys per miserables interessos polítics com seria el cas. El suposat delicte d’odi és precisament permetre aquest vel a la cambra, un insult sobretot a la resta de dones que ens representen. No es pot normalitzar i molt menys sancionar qui ho denuncia validant aquest món a l’inrevés que ens volen imposar per damunt dels criteris de la societat que representen.
El sistema protegit.