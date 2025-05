El sistema i la societat.

Sense categoria

Una obsessió del sistema dominant i molts cops mal anomenat democràcia, és el control de la societat, un col·lectiu adormit, culturalment afeblit i sense intenció del lliure pensament o el questionament. Un marc ideal perquè el sistema segueixi dominant sense cap control.

Un dels temes preocupants, i que semblen tabus no hi ha dubte que es el fenomen de la immigració. Ja ho deia Heribert Barrera fa molts anys, que seria un problema per la cohesió social, i no anava gens errat en el seu vaticini. Davant aquesta esquerra que ens ha portat el problema fins on el tenim ara precisament per fer veure que no passa res i per demonitzar qualsevol veu que no vagi en la línia oficial. El cert es que qualsevol que es vulgui incorparar a un col·lectiu ha de respectar uns valors i obeir uns drets i uns deures per passar a formar part d’un nou cercle Aquesta cosa tant senzilla alguns la titllarien de racista o de ves a saber que més.

La immigració no es un problema en si mateix, però si ho es quan no te control i molt menys una regulació per respectar el col·lectiu autocton. Una regulació en nombre, evidentment no hi cap tothom, sinó es vol col·lapsar els serveis públics i el que és molt important uns drets i deures amb uns valors que mereixen un respete i que per damunt de religions o costums han de prevaldre per la convivència comuna. El coneixement de l’idioma, la història i costums del país, el que diriem integració a quealsevol racó del planeta, no vol dir renunciar a la propia identitat, però si respectar la del col·lectiu i fer-la propia. Podem trobar molts exemples i passen a ser un més sense problemes. Quan no és aixi i quan sembla que els deures s’han oblidat i nomes s’atorgan drets el problema és fa gran, tant per la convivència com per la propia identitat col·lectiva.

Aules amb 20 nacionalitats diferents, racons de les ciutats no integrats amb la resta i amb el seu propi ecosistema, poques oportunitats que deriven en la delinqüència sense fi i el que es pitjor assumida i sense càstig.

Cal abordar aquest tema, abans no sigui massa tard. Ningú marxa del seu país si te les oportunitats que busquen i per tant aquesta és la clau en el futur i la implantació de la rigidesa amb aquesta carta de drets i deures i de valors que han de ser assumits per poder seguir la vida en una nova societat o el problema serà irreversible.

El sistema i la societat.