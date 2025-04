EL ROBATORI HABITUAL

Sense categoria

Les dades de l’informe de l’Estat no menteixen, Catalunya a la cua de l’execució pressupostària estatal el primer semestre del 2024.

Tant sols un 20% executat de les inversions previstesen comparació per exemple de Madrid un 57%. Traduït a diners, uns 456 milions de 2276 previstos. Cal dir que Illes Balears, La Rioja i Madrid ocupen el podi. Des de l’Administració diuen que les inversions tendeixen al seu desenvolupament en tot l’exercici i les més importants en el segon semestre. Les diferències mitjanes amb l’Estat van pel mateix camí de l’escàndol i de gran diferència amb la majoria de comunitats. Adif per exemple tant solts va executar un 16% del previst i per exemple a Madrid va ser el doble.

El deficit d’inversió puja a 42.500 milions en 15 anys en el global de les infraestructures. De fet l’excusa del Ministeri pertinent dient que en el global del 2024 Catalunya es la que ha rebut més inversions i Madrid ha baixat sense encara aquestes xifres a la mà son molt sospitoses. Primer per les dades dels anys anteriors que els delaten, desprès perquè resultaria estrany un canvi tant sobtat en 6 mesos quan els primers donen el que donen i en tercer lloc per la concepció radial espanyola on el quilòmetre zero es la capital i per tant mai ha estat perjudicada, al contrari del maltractament crònic català que es tradueix en aquests 42.500 milions que no han arribat ni arribaran mai.

Un maltractament colonial habitual amb unes xifres que vorejen l’escàndol més fort i un fre al desevolupament del territori com veiem per exemple en les infraestructures ferroviaries i el seu estat deplorable per abandonament consentit. uns fets que perjudiquen a tota la ciutadania pensi el que pensi i que els resta oportunitats i competitivitat.

No és nou, però els nostres partits a Madrid davant això i alguna queixa accepten com si tal cosa, utilitzant el víctimisme però donant suport al maltractador som si tal cosa. Un cinisme espectacular que hauria ja de ser castigat. Que el PSOE-PSC que governa la Generalitat les accepti, intenti dissimular i doni falses esperances seria normal, el seu objectiu es Espanya i no Catalunya, però dels nostres partits és tot un altra cosa i demostra un cop més que la seva prioritat és el negoci autonòmic dels seus partits per damunt dels que haurien de representar i ja fa temps que hi han renunciat.

Un robatori que serà una xifra més i que no comportarà cap conseqüència, és el robatori habitual.