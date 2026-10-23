EL RETORN DE LLUIS PUIG
Ahir vam veure com el diputat Lluís Puig ocupava la seva cadira al Parlament i acabava així una repressió que li va privar de fer-ho i viure a l’exili durant aquests 9 anys. Un retorn molt diferent a Toni Comin i on aquest cop sí, la dignitat va quedar preservada del tot.
La democràcia espanyola va retallar els drets de la ciutadania demostrant la seva baixa qualitat i deixant el seu vot en res i la representació que Lluis Puig havia de fer del mateix en negació. Un llarg exili i ara un retorn per la porta gran, primer amb un bany de masses a Terrassa i ahir definitivament ocupant el seu lloc i retirant simbòlicament el llaç groc que l’ocupava en una imatge molt potent. Una rebuda a l’alçada de les circumstàncies amb discurs de benvinguda del President del Parlament, una gran ovació i rebuda abans d’entrar a la cambra de representants, nomes un detall va grinyolar i molt, l’absència del President Illa i la majoria del seu Govern, absents a la sessió i on els diputats socialistes tampoc van aplaudir conjuntament amb els Populars, Vox simplement va marxar.
Un gest que parla molt clar que la ideologia del partit o el Govern va passar per davant de la humanitat i d’estar a l’alçada del càrrec que ocupa que hauria de sobrepassar el partit. Una falta de respecte total i falta de reconeixement amb un diputat sigui qui sigui no autoritat a exercir el seu càrrec. Segurament que PSOE i PP formin part del 155 i estiguin en contra del dret a decidir te molt a veure i la hemeroteca va deixar molt clar on estava el President Illa, sobretot al costat de qui estava i també de les seves declaracions en contra de l’amnistia que sembla haver oblidat.
Diuen son el Govern de tothom, i ahir si es que calia va quedar molt clar que no, és el Govern dels seus i prou. La honorabilitat del President va quedar tacada un cop més. Ells son els culpables d’aquesta anomalia i per tant suposo devia ser un mal tràngol fer la seva funció com pertocava.
En Puig, va dir molt clar que seguiria lluitant per la independència sense embuts i portarà amb orgull que no es va entregar a l’Estat del 155 encara que pel camí va viure situacions familiars que en la llunyania segur que es van fer molt difícils i ara en llibertat i orgull torna a ser representant del poble, allò que mai hauria d’haver deixat de ser.
El retorn de Lluis Puig