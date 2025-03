El retorn de la vergonya.

Sense categoria

La seu de la Fundació de la Caixa i de Criteria segueix els passos del Banc de Sabadell i torna a Catalunya. La memòria crec seria un antidot per mostrar el rebuig per aquestes empreses que ja han demostrat quines son les seves prioritats i no son la societat catalana.

Criteria es el primer grup industrial de Catalunya i Espanya amb participacions en empreses superiors als 25 mil milions d’euros. Igual que el Banc Sabadell, 7 anys més tard de fugir a Palma i Alacant dins el procès d’independència de Catalunya el 2017. Ho van justificar per preservar els seus interessos empresarials i socials i ara diuen que es donen les circumstàncies per fer el camí a l’inversa. Realment les institucions i patronals fa temps ho reclamaven i Isidre Fainé el seu president ho estava estudiant fa un temps fins trobar el moment oportú.

De fet el canvi de seu no implicava moviments de treballadors ja que aquests estaven a Catalunya igualment, i han comprovat que el volum d’actius res indicava que poguessin ser superiors en la nova seu.

Per mi un retorn vergonyós per una societat que amb la seva demostració ara fa 7 anys no calia massa cosa més per no demanar ni pidolar el seu retorn. Van demostrar el nul respecte a la societat catalana i al país que tant ens venen com la seva prioritat amb la seva obra social. De fet nomes els interessava mentre la societat remava en la seva direcció desitjada, quan ho va fer en sentit contrari tot el que predicaven és va demostrar fals i van abandonar aquesta societat i el més mínim respecte democràtic a la gent que els ha donat el seu negoci particular, de fet el seu únic interès. Ara ja sabem que no podem comptar amb ells, que ens donaran l’esquena quan decidim volar sols majoritàriament i cal crear uns fonaments bancaris arrelats al país i a la seva gent amb prou potencial per formar part de la nostra societat i com a falca per fer-la anar endavant economicament.

El seu retorn, ja sabem que no provocarà cap rebombori, i les el·lits i institucions els donaran les gràcies i ens els vendran com uns herois solidaris i no la mafia que representen al servei dels més poderosos i dels seus propis interessos i sobretot d’esquena a la gent.

La dignitat ha quedat en entredit i la societat catalana acceptant i no castigant aquestes corporacions amb beneficis astronòmics i nul respecte a la gent també ha perdut credibilitat i de pas memòria.

El retorn de la vergonya.