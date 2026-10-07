EL RETORN
La via judicial espanyola sembla arriba a la seva fi i l’amnistia serà un fet pels exiliats i els darrers polítics inhabilitats a Catalunya. Les lectures son variades però està molt clar que el context actual ja no és el del 2017.
El President Puigdemont ja ha reaccionat i diu que l’amnistia no resol el conflicte polític, defensant el dret a l’autodeterminació. Defensa les accions unilaterals i critica qui diu que Catalunya viu en normalitat. En la seva compareixença parla que les accions unilaterals democràtiques i pacífiques seran que s’hagin esgotat els intents de solució negociada. Parla de la derrota dels diversos poders públics espanyols inclosos els dos partits principals espanyols i l’estructura judicial. Defensa que l’exili tenia un sentit polític i de lluita contra la repressió espanyola i lamenta l’impacte personal i de negació de drets com els escons de Toni Comin a Europa. Per cert destaca les declaracions de Colau dient que Puigdemont tindrà problemes per caminar per Catalunya i acusant Junts de deixar milions de persones desemparades per la negació als decrets d’habitatge.
Realment l’aura o credibilitat del President no és ni de bon tros la mateixa que el 2017 i la credibilitat del seu discurs ha quedat molt afeblida. Els fets de fa 9 anys desmenteixen qualsevol discurs actual. Les accions unilaterals que ara defensen ja es van fer llavors i tots sabem com hi va renunciar per la seva execució. Les solucions negociades crec que ja es van esgotar totes en l’època del procés i tots vam veure com la solució espanyola va ser la violència, la repressió i el 155. De quines solucions parla ara. Espanya va actuar com el que és i la reculada i engany nomes va ser per part nostra. No hi ha cap derrota espanyola. Han collat fins on han pogut però evidentment Europa ja no és la que era en època franquista i segons que com hem vist pot quedar frenat i en evidència fins que els ha convingut el seu retorn amb la feina feta, un independentisme dividit i afeblit i uns partits mesells col·laborant amb la política espanyola com objectiu.
Cal valorar les seves victòries judicials, victòries dins la derrota no cal oblidar-ho. Un bucle on podem trobar les properes eleccions amb els mateixos candidats que ens van deixar tirats com a pal de paller i sense una renovació de lideratges i discurs que fes viable una encesa de la credibilitat davant la societat conjuntament amb una assumpció de responsabilitats de Puigdemont i Junqueras amb el pas al costat corresponent i demanant perdó no pel seu impacte personal i si pel de molta gent que ha patit la repressió. Ja Avanço que no crec que això passi.
Les paraules miserables de Colau crec que no mereixen ni comentari i la qualifiquen com a persona.
El retorn.