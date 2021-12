El respecte te límits.

En aquests dies tristos, on veiem sense fissures com la Generalitat no té cap tipus de poder ni tant sols per defensar la llengua i simplement es un complice de la deriva autonomista i centralitzadora de l’Estat, volia explicar una anècdota bastant significativa de la societat en que vivim.

No posaré noms de llocs i persones ja que no és el més important. En un Institut i concretament a classe de 3r d’ESO un alumne escriu damunt la taula i pinta una esvàstica nazi a la mateixa. La professora veient com pinta la taula s’acosta i veu l’obra, li pregunta si aquesta es la seva ideològia i el nen li respón que sí. Davant això diu que te respecte per totes les ideològies i centra més l’atenció amb netejar la taula seguint la classe amb normalitat.

Aquest paradigme del respecte es significatiu davant la societat que volem. No hi ha dubte que el respecte es un valor que qualsevol societat ha de contemplar i voler, però aquest no val per tot, respectar un esvàstica o una ideològia feixista es trencar amb tot allò que una convivència d’una societat vol i d’uns valors universals que crec no es poden trepitjar d’aquesta manera. NO, no es mereix cap respecte, el feixisme se’l combat i no se’l justifica, ni es disculpa. Clar, això en un Estat com l’espanyol, on aquest es protegit i ha dirigit la transició de la Dictadura al règim actual amb unes estructures hereves del règim i totalment tacades per ell és complicat. Això no ho podem donar per normal, encara que malauradament aquí es habitual. En l’exemple, crec que la millor de les respostes hauria estat perdre cinc minuts per explicar que significa l’esvàstica, els milers i milers de morts i assassinats que hi ha al darrera, la ideològia del terror totalitaria que hi ha darrera i els valors de supremacisme, xenofòbia i repressió que hi ha al darrera i que la història amb cruesa ens ha ensenyat i ens segueix mostrant. El pensament es lliure i voler eliminar-lo no es respectable mai, de fet per insistir ho podia haver acompanyat d’imatges per exemple dels Camps de concentració nazis o dels horrors provocats.

Aquests cinc minuts segur que serien molt profitosos i segurament treurien les ganes de fer broma o frivolitzar sobre segons que, i alhora donar més consciència del que una societat mai pot oblidar per no tornar a repetir les mateixes errades i identificar per exemple el feixisme en totes les seves formes com veiem aquests dies amb els atacs al català.

El respecte te límits.