EL RELAT DE PUTIN

Tot va començar amb aquest personatge d’Esquerra a Madrid, Gabriel Rufian que sembla treballa per destruir l’independentisme, donant validesa a la paraonia de la vinculació de Putin i l’independentisme i que ha servit per seguir estirant aquest fil miserable.

Així veiem com no podia faltar, s’ha apuntat a la festa l’eurodiputada popular Dolors Montserrat, coneguda anticatalana i carregada d’odi per dir i amplificar qualsevol relat miserable. Ha insistit en vincular aquest amb Putin. De fet Pedro Sanchez ja va acusar en seu parlamentària a Junts de coquetejar amb el president rus. Montserrat diu que el mandatari rus ha trobat aliats en els extrems i el separatisme per debilitar els pilars de la nostra democràcia.

Cal tenir molta barra perquè aquest personatge dels Populars es posi la paraula democràcia a la boca, quan tots sabem que el seu respecte per la mateixa es nul, i també parlar d’extrems quan els seu partit fa pactes colze a colze amb el feixisme de VOX sense rubor, i si encara anem més enllà el seu partit va ser fundat per un Ministre de la Dictadura amb les mans tacades de sang. Aquesta senyora ara ens vol donar lliçons, quan la seva catalanofobia i el seu odi a tot el que sigui que la societat decideixi lliurement com hauria de ser la base de qualsevol democràcia es gran.

Estirar aquest fil per part d’aquests titelles del sistema espanyol com Sanchez o Montserrat sense proves, ni res que ho avali dona idea del nivell que parlem i de les intencions d’aquest nacionalisme espanyol que aquest sí, ha fet tant de mal a qualsevol sistema democràtic. Tot això però avalat i empentat per Rufian i el seu paper de lluita contra l’independentisme a Madrid que tant de mal fa.

Repetir un i mil cops que Espanya es una Estat de dret, no farà que sigui veritat, i de fet els que ho son, ja es veu que no ho diuen mai, ja que son obvietats, i ara repetir que l’independentisme era dirigit pràcticament per Putin tampoc es de rebut. De fet la violència nomes va ser usada per l’Estat i tothom ho va poder veure, però esclar ara toca aprofitar la russofobia instaurada pels lobbys occidentals i americans per amagar el context general de la guerra i perjudicar els enemics del seu negoci a nivell mundial per seguir vinculant l’ase de tots els cops com únic tirà del món i culpable de tots els mals.

Es el relat de Putin.