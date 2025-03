El règim segueix protegit.

Sense categoria

Hores d’ara apart de les parts interessades del mateix règim, no crec que ningú no vegi que el règim dictatorial va guiar el pas de la seva fi a una nova etapa guiada pels mateixos i amb la protecció i perpetuació en el poder real dels mateixos per sempre.

El Conseller Espadaler, curiosaemnt d’un dels dos partits posats pel Règim per fer el seu paper fictici, però sense cap vocació d’imposar la democràcia i perseguir els actius del règim franquista ens presenta una proposta per transformar en un centre de memòria la comissaria de Via Laietana i alhora mantenir la dependència en funcions policials com si res, una nova burla als que allà van patir tortures i alguns la mort.

Les entitats de memòria històrica ja han posat el crit al cel i no ho accepten, i acusen al Govern català de voler complir l’expedient amb aquest maquillatge i recorden que el Parlament el 2024 ja va acordar que aquest espai seria un centre de memòria, alhora demanen una transformació total, i no parcial ja que no es pot lluitar contra la tortura i la repressió i alhora ser un espai policial. Posen l’exemple d’altres Estats europeus i les seves solucions contra règims dictatorials, com també les recomanacions d’entitats de la memòria ara ignorades.

Res de nou, quan vols dignificar el record de les víctimes i qui ho ha de plantejar és la part del repressor, la cosa no pot funcionar mai. En qualsevol Estat normal amb 40 anys de Dictadura sagnant i espais tant terribles com la comissaria de Via Laietana pel mig hi hauria ja molts memorials explicant clarament qui eren els botxins i qui eren les víctimes per dignificar-los. Evidentment com deia la part repressora i que ha protegit des del minut zero tots els torturadors del Règim com si res haguès passat tampoc és pot esperar ara una reparació que no arribarà. Aquest centre de tortura i mort ja fa molts anys que es una taca negre dins qualsevol Estat que es vulgui dir democràtic i ara amb aquest frau de proposta ès segueix insistint en mantenir els culpables sense culpa i amb la protecció còmplice d’un Estat que ha deixat en l’oblit les víctimes enterrades als vorals de la carretera i protegint els assassins de possibles acusacions judicials vinguin don vinguin.

La Via Laietana és un símbol, i en un Estat amb les estructures corruptes i tacades per aquest règim no hi ha dignificació possible com ens demostra aquest Conseller amb una proposta que li hauria de fer caure la cara de vergonya.

El règim segueix protegit.