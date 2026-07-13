EL RACISME SELECTIU
El comentari de Mariano Rajoy, aquell que sembla podria ser el famós M.Rajoy sobre la selecció de futbol francesa dient que té un nivell altíssim, això sí, sense francesos ha provocat indignació a França i al Govern espanyol.
Suposo que algú li hauria de dir que independentment de l’origen de les persones la situació legal la marca el seu document identificatiu, també caldria dir que el color de pell tampoc marca la nacionalitat. De fet França ja han dit que son un país de diversitat on tothom és pot desenvolupar i trobar el seu lloc, rebutjant aquest odi metòdic que han d’escoltar. De fet és desmenteix fàcil quan es pot comprovar que 22 dels 26 jugadors van néixer a França amb orígens familiars diversos i quatre en altres llocs. També cal destacar la reacció airada d’Oscar Puente per part del Govern espanyol.
Crec que el tarannà de Rajoy és contradictori, bàsicament no considera francesos a molts jugadors pel seu color de pell i orígens, com si això fos un impediment. Alhora si que considera els catalans i bascs espanyols per decret i no aplica els mateixos criteris. Es a dir el seu racisme és selectiu depenen dels seus interessos, per cert els mateixos interessos del partit de Govern d’Espanya per molt que cridi.
Els catalans, concretament sempre hem estat tractats diferents de la resta i atacats constantment contra la nostra identitat, la nostra llengua i els nostres drets i desenvolupament. De fet avui fa 313 anys de la signatura del Tractat d’Utrecht que va provocar l’entrega de Gibraltar a la Corona Britànica i per part d’aquests la retirada de l’aliança austriacista contra l’eix borbònic i que va portar a deixar Catalunya que evidentment era tractada com un subjecte polític i que va acabar abandonada resistint encara fins el fatídic 1714 i on la historia hagués estat molt diferent amb l’ajut d’Anglaterra, una gran potència militar. Dit això que segur Rajoy no sap o no li interessa saber, sembla que no li molesti que a la selecció espanyola hi hagi catalans o bascs que segur alguns si tinguessin la possibilitat de triar no estarien en aquesta selecció. La hipocresia com es pot veure no te límits.
En definitiva, potser hauria d’aprendre que el que val per un lloc, val per tots igual, i el racisme a la carta nomes reflecteix alló que ja sabem. Molt més fàcil criticar allò extern que mirar-se el melic i veure el que tens a dins.
El racisme selectiu.