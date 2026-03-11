EL QUE NO ES POT ESBORRAR
En una intervenció arqueologica a Barcelona han aparegut una desena de cases del desaparegut carrer de Caldes esborrat per la batalla de 1714 contra els Borbons.
De fet el que era el barri de la Ribera coneguda pel Born va ser enderrocada per ordres de Felip V per construir la Ciutadella que l’envoltava i vigilaba, i alhora recordava l’eliminació de les llibertats i constitucions catalanes.
Una fotografia del 1718 ha vist la llum amb jaciments i peces de l’època que un cop retirades tornaran a ser sepultades sota la instal·lació del col·lector i nous paviments.
Tota una metafora del que posteriorment i fins el dia d’avui ens ha portat la història, aquella part incomòda que la majoria volen amagar o recordar un cop l’any com una anècdota del passat o un relat esbiaixat que res se sembla a l’original. El cert es que Catalunya com a nació sobirana tenia la seva Constitució i el seus drets que per la força de les armes van ser eliminats per l’exèrcit borbònic, els predecessors dels borbons actuals i allà per dret de guerra va canviar la nostra situació. Una societat que va resistir en una posició d’inferioritat fins al límit i que va demostrar que lluitaven per aquesta nació en el seu conjunt.
El 2017 vam estar a punt de recuperar aquest fil de la història, però ja vam veure que els lideratges no estaven disposats amb aquesta lluita que res tenia a veure amb la de 1714 i on la covardia i la pressió van portar al final que tots sabem amb un poble que també va dir prou de tant engany per part dels nostres que no hi ha dubte no es van emmirallar amb aquests herois i amb aquest soterrament que de tant en tant veu la llum com es el cas i ens recorda que va existir i que per molt que intentin fer veure que es una fantasia o una història mal explicada, allà està per vergonya dels nostres líders actuals.
No ens podem quedar estancat en la història, però la mateixa ens ha de recordar la nostra identitat, origens i el camí cap al futur, cosa que molts sembla han oblidat per complet com hem pogut comprovar.
La historia no es pot esborrar.