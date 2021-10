EL PSOE DEL RÈGIM

Aquest cap de setmana hem vist com un dels partits del règim del 78, el partit socialista amb Pedro Sanchez feia el seu Congrès amb votacions a la bulgara, o sigui sense contestació o pluralitat com seria el normal en qualsevol societat. En definitiva es el seu concepte de democràcia.

Va voler donar lliçons de socialdemocràcia com si el seu partit fos equiparable a cap del mateix sentit de la Unió Europea, va lloar amb unitat la tasca de Felipe Gonzalez i Jose Luis Rodriguez Zapatero, va tornar a insistir amb el seu esperit de concòrdia per aconseguir que els catalans tornessin a recupera la seva patria, titllant de negacionistes a l’independentisme que democràticament vol aquesta opció i va posar exemples com la llei mordassa i la reforma laboral com objectius del socialisme en el Govern.

El cinisme del personatge, no estranya gens, de fet aquest partit que representa es una peça clau de la falsa transició a una democràcia tant devaluada com l’espanyola i per protegir unes estructures hereves de la dictadura i que continuen en vigor i sense cap anim de canvi. Com ja ens va dir fa poc la democràcia no la pot decidir el poble per exemple en un referèndum, els partits tenen aquesta potestat. Es el seu concepte socialdemocrata de fireta.

Parla de l’ultradreta i la dreta rància com si el seu partit mai hagués mogut un dit per exemple per condemnar els supervivents executors del règim, posant els centres de tortura com Via Laietana com exemples de consolidació de la democràcia o prometent la reforma de lleis com la Mordassa o la reforma laboral feta pels Populars i que ja al 2018 eren els principals objectius de la legislatura, un nou engany.

Ens promet reformes a la Constitució que o a les estructures com el codi penal que ja han dit que no es tocaria i ens treu la descentralització de les institucions noves que es facin fora de Madrid, com si això fos exemple de res.

Ens parla de diàleg i d’exemples com Felipe Gonzalez, que suposo que es deu referir al diàleg enterrat en cal viva com ens va ensenyar aquest personatge amb els seus GAL i el seu sinistre mandat amb el colofó de la seva vida al Consell d’administració de les elèctriques i el seu nul respecte per la democràcia.

El seu concepte democràtic ens imposa una patria i rebutja qui ho pot questionar amb la força del vot. No hi ha dubte que amb aquests valors democràtics es preocupant com els partits catalans defensen un diàleg de sords amb el PSOE del Règim del 78.