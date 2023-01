EL POBLE NO HO POT PERMETRE

No hi ha dubte, que l’eina que més por els fa als Partits polítics en una democràcia, es el veto del poble, aquell que volen amansit per la propaganda del mateix partit, i que volen visualitzar cada quatre anys per la renovació del poder, i ara és la prova del cotó de l’independentisme per reconduïr la situació i acabar amb aquesta farsa.

El Congrés d’Esquerra a Lleida, més enllà de demanar unitat i que tots els actors se sumin al seu projecte, parlen de l’únic damunt la taula ens porta a pensar amb un cercle tancat que simplement no vol veure ni accepta altres camins. Demanar que tots se sumin a tu, quan principalment ells gairebé mai ho han fet en els darrers anys i no son exemple d’unitat ni amb els millors moments de l’independentisme, son fets i la història no menteix es de vergonya aliena i parlar d’un projecte únic, ni que així fos, no vol dir de cap manera que per aquest condicionant hagi de ser validat obligatoriament.

De fet la proposta del partit aprovada i emmarcada amb l’anomenat full de claredat que defensen i que recordo es basa en la via del Canada i que si alguna cosa ha aconseguit es frenar l’independentisme al Quebec, malament anem. Per si això no fos prou es basa en un Referèndum inspirat en Montenegro, un cas singular dins de tots els referèndums del món i no precisament favorable a l’independentisme, una dada curiosa. Ens parla d’un pacte amb l’Estat per la seva celebració i marca el 50% de participació i un 55% de Si per poder negociar la llibertat posteriorment. Això ja es de traca. Primer que es nota que tenen ganes d’anul·lar el referèndum del dia 1 d’octubre del 2017 que amb una gran participació va ser la victória del Sí que s’havia de defensar fins al final com marcava la llei. Ara es vol insistir amb un pacte que tots sabem es impossible i no passarà, i no tant sols això sinó que pretenen validar que el vot independentista tingui menys valor que el contrari a la independència, cosa naturalment antidemocràtica i insultant per la mateixa població, obviant que es basa en un cas amb un context determinat al Balcans amb Serbia i Montenegro i amb aquest últim denunciant aquesta proposta de la Unió Europea.

Les continues renúncies dels darrers 5 anys van amb aquesta línia i aquesta ja creua totes les línies vermelles existents que de cap manera es pot permetre i el poble com deia hauria d’aplicar el seu dret a veto en forma de vot i que tanta por fa als partits tancats en si mateixos.