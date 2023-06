El Parlament del no res.

La ciutadania ha de prendre nota com els seus partits han convertit les institucions catalanes en un no res. Un Parlament, recordo la cambra de representants del poble, i que ha perdut tota la dignitat i el poder que tenia, desvirtuant el mateix mandat de la societat. Una vergonya democràtica d’uns partits que encara es pregunten per la retirada del vot de la gent.

La retirada ahir de l’escó de Laura Borrás torna a ser un atemptat contra la democràcia i un insult a la ciutadania i els seus drets democràtics. Aquest con no han esperat ni el requeriment de les JEC per dur-ho a terme. Independentment del seu judici i que ens creiem la seva culpabilitat o no, un diputat en principi es inviolable i porta darrera uns vots de la societat catalana que l’ha escollit com a representant seva, i això en una democràcia normal hauria de tenir molt més valor que qualsevol requeriment de cap Junta Electoral.

Tanmateix ja sabem que no es el primer cas, ni segurament el darrer i forma part de la deriva dels nostres partits per deixar el prestigi de la cambra i la burla a la societat com a producte de la submissió total des del 2017. Recordo el cas del President Torra o el més recent de Pau Juvillà, precisament autoritzat per la mateixa Borràs i que per tant les seves critiques al seu cas ara les veig amb un cinisme espectacular, es a dir no pots criticar que et facin segons que, quan tu mateixa ho has autoritzat abans.

Els nostres partits han prioritzat la seva batalla partidista autonòmica, que inclou eliminar els obstacles que es troben al seu pas , per damunt de complir amb una societat que com hem vist ha començat per sort a retirar la seva confiança com a mesura de control i davant tanta incompetència, mediocritat, i falta de compromís.

Qui son ells per permetre que el nostre Parlament s’arrossegui pel fang i perdi qualsevol valor, és la nostra cambra de representants, el símbol del nostre vot democràtic i que ara uns partits mediocres i interessats han convertit en res, precisament ahir Arrimades anunciava el seu adèu de la política, però els seus objectius els han complert perfectament els nostres tres partits que sense escrúpols i nomes amb benefici propi, han portat la seva submissió a pervertir la democràcia, mentrestant Daniel Gallardo haurà d’entrar a presó 4 anys amb una repressió que ja avalen sense embuts aquests partits de la vergonya.

El Parlament del no res.